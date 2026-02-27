Уже был судим в Украине. СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Портнова

С октября 2024 года Азизов, вероятно, находится в розыске МВД России, он имеет судимость

Появились подробности о подозреваемом в убийстве Андрее Портнове, который был задержан в немецком городе Хайнсберг. По данным "УП", это украинец Александр Азизов 1981 г.р. из городка Шахтерск Донецкой области.

Что нужно знать:

Портнов был убит в мае 2025 года в Испании

Кроме задержанного по подозрению в убийстве, к преступлению может быть причастен его брат

В 2024 году в России Азизов был судим в России и может находиться там в розыске

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники правоохранительных органов. Известно, что брат Александр Азизов подозревается в соучастии в убийстве Портнова.

Что известно об Александре Азизове

С 2005 по 2014 годы он осуществлял предпринимательскую деятельность как ФЛП. Основной вид деятельности – розничная торговля горючим.

Александр Азизов

Азиз уже фигурировал в уголовных делах в Украине. В 2007 году он был судим по статье 263 ч.1 УК – изготовление и ношение огнестрельного оружия, но приговора не получил. В 2021 году его поймали на управлении авто в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, по данным источников "УП", в 2007 году Азизов вместе с братом Вели был осужден за незаконную добычу угля в "копанках" (подпольная незаконная шахта).

Также установлено, что в течение 2014-2015 годов Азизов 13 раз контактировал с Павлом Барановым, причастным к деятельности "Союза добровольцев Донбасса" (сепаратистская организация). По меньшей мере, с 2020 года Азизов, вероятно, постоянно проживал в российском Ростове-на-Дону.

Однако в 2021 году в Харькове он обновил загранпаспорт. Перед полномасштабным вторжением России в Украину, в октябре 2021 года, Азизов въехал из России в Украину через КПП "Гоптовка".

В июне 2024 года в России Азизов получил судимость по ч.2 ст.231 УК РФ – незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. С октября 2024 года Азизов, вероятно, находится в розыске МВД РФ.

Дочь Азизова Ляня проживает на оккупированной Луганской области. Она активно участвует в сообществе "Волонтеры-медики", которое поддерживает сторонников оккупантов.

Что известно о брате Азизова

Вели Азизов, который мог находиться на месте убийства Портнова с оружием, в 2022-2023 годах проживал в Харькове и основал агрофирму в Кременчуге. В октябре 2023 года Вели Азиз покинул Украину автобусом, пересек границу с Польшей.

С 2018 по 2023 год Вели Азизов 105 раз пересекал госграницу Украины в направлении РФ, Польши и Молдовы. Его семья, вероятно, проживает в России.

Кто такой Андрей Портнов

Портнов начал свою карьеру как юрист. Он основал собственную компанию "Портнов и партнеры", которая предоставляла услуги по приватизации, инвестиционному бизнесу и корпоративному управлению. В 2006 году по спискам "Блока Юлии Тимошенко" Портнов попал в Верховную Раду. Впоследствии он стал замглавы этой фракции.

Портнов занимался сопровождением скандальных "газовых соглашений" Тимошенко с Россией. В 2010 году чиновник был назначен заместителем главы Администрации президента Виктором Януковичем — руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. В 2014 году он стал первым замглавы Администрации президента.

Андрей Портнов

Считается, что Портнов был одним из разработчиков "диктаторских законов". Он сам признавал причастность к созданию одного из них. После революции Достоинства он бежал из Украины, жил в России и Австрии.

Портнов стал фигурантом уголовных дел:

незаконное получение выплат, присвоение и растрата имущества;

массовые убийства на Майдане;

причастность к аннексии Россией Крыма.

давление на журналистов.

В 2019 году Портнов вернулся в Украину. Он подавал иски против пятого президента Петра Порошенко, обвиняя того в "государственной измене". Также Портнов требовал пересмотреть освещение Революции Достоинства в учебниках по истории Украины, заявляя, что в них "искажены истинные исторические события". В 2022 году он уехал из Украины как многодетный отец. В мае 2025 Портнов был застрелен в Испании.

Как сообщал "Телеграф", были версии, что к убийству Портнова рассматриваемый мог быть причастен международный наркокартель "Химпром". Характер преступления – дерзкий и публичный – может свидетельствовать о причастности группировки, известной агрессивными методами давления на оппонентов.