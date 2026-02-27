Африканское тепло уже в пути: какой будет погода в Украине, рассказал синоптик

Станет теплее и вдвое больше солнца

Теплый поток из Африки движется в Украину, но до нас доберется уже охлажденным. Украина встретит март с весенними температурами и почти без дождей.

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, над Европой установился антициклон — полоса высокого атмосферного давления, оттесняющая дождевые циклоны на север и юг. Благодаря этому, по меньшей мере, неделю существенных осадков в регионе не ожидается.

Какая будет погода 28 февраля — 1-2 марта

В финальный день зимы, 28 февраля, в нашем регионе прогнозируем сухую, преимущественно облачную погоду. Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла. Местами на дорогах гололедица.

Март 2026 года дебютирует на Черкасщине с настоящей весенней погоды. Кроме адвекции африканского воздуха, повышению температуры будет способствовать яркое солнце. В период 1-2 марта: солнечно, сухо с температурой ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла", — сказал Постригань.

Карта синоптических процессов в Украине

По климату, приход весны в Черкасской области происходит 2 марта с устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону повышения.

Приход весны характеризуется увеличением количества солнечного света. Условия для солнечного поколения увеличиваются с 67 часов в феврале до 126 в марте, а это уже вдвое больше и существенно.

"Зимний гардероб пока не убираем — сезоны еще сразятся между собой. Весна продвигается медленно и осторожно ", — подытожил синоптик.

