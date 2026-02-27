За пропуск школы — в полицию? Почему новыми правилами для прогульщиков недовольны в Раде

Правительство усилило контроль за посещением школ и садов — сколько можно пропустить и куда передадут данные о прогульщиках

Прогульщикам приготовиться – в правительстве приняли изменения в порядок учета детей. Они усиливают контроль за воспитанниками заведений дошкольного образования и учащимися. "Телеграф" пообщался с представителями комитета по вопросам образования, науки и инноваций по внедрению этих изменений и целесообразности привлечения правоохранителей.

Как отметил начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан, изменения направлены на улучшение обмена данными между учебными заведениями, органами управления, службами по делам детей и полицией, быстрое информирование о детях, которые не посещают учебные заведения или выбыли из учебы.

"Принятые изменения предусматривают более оперативный обмен информацией о детях, которые не охвачены обучением, что позволит своевременно реагировать на такие случаи и принимать необходимые меры в рамках законодательства", — пояснил он.

Кто такие "дети, не охваченные учебой"

По определению — дети, не охваченные учебой, — дети школьного возраста, которые должны получать общее среднее образование, но не получают его в какой-либо из форм, определенных законодательством, в том числе учащиеся, не посещающие учебные занятия в учебном заведении в течение десяти рабочих дней подряд по неизвестным или без уважительных причин.

Следует ли привлекать полицию к контролю прогульщиков

Как прокомментировал "Телеграфу" член образовательного комитета, нардеп Ростислав Павленко, он относится к необходимости привлекать к этому ювенальную полицию скептически. Первоочередно — у полиции в школе и так есть задача, в частности, в вопросах безопасности, чтобы не было повторения случаев как недавно в Днепре. В подвале лицея №137 прогремел взрыв из-за неосторожного обращения с оружием во время демонстрации. Пострадали 25 детей.

Павленко также отметил, что эта информация в "Единой школе" (украинская информационно-образовательная система, предназначенная для автоматизации учебного процесса и перевода школьной документации в электронный формат, — ред.) собиралась уже длительное время.

"Я так понимаю, теперь убедились в ее надежности, и начали использовать, — говорит нардеп, и отмечает — причины пропусков могут быть разными — и сначала стоит отработать разные сценарии и реакции на них в "Единой школе", а уже потом подключать "внутренние органы". Сначала пусть каждый сделает свое, а уже потом смотреть, где нужно усиление".

Что касается детей из асоциальных семей — это задача ювенальной полиции, но контроль прогульщиков, по мнению Павленко, здесь ни при чем: "Пусть сопоставляют базы данных по поводу рожденных, жителей и школьников…".

Что должны делать школы и службы по делам детей

Председатель образовательного комитета нардеп Сергей Бабак пояснил, что постановление направлено на усовершенствование системы учета детей и учащихся в учебных заведениях Украины и обеспечение точности статистических данных.

В случае выявления детей, не охваченных учебой, ответственные работники учебных заведений имеют: вносить информацию в профиль ребенка в автоматизированном комплексе менеджмента (АИКОМ) о том, что он не охвачен обучением безотлагательно посылать информацию об отметке в профиле ребенка "не охваченная (не охваченная) обучением" в соответствующий территориальный орган службы по делам детей с использованием средств автоматизированного комплекса менеджмента, а в случае отсутствия такой возможности — с помощью электронных коммуникаций Сергей Бабак, глава образовательного комитета ВРУ

Бабак объяснил, что работники службы по делам детей должны обеспечить учет и проводить деятельность по возвращению или привлечению к обучению.

