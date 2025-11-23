Знаменитый в прошлом футболист и тренер скончался в больнице

В воскресенье, 23 ноября, умер известный российский футболист и тренер Никита Симонян. В октябре он отпраздновал 99-летие.

Что нужно знать:

Не стало Никиты Симоняна

Бывший футболист выигрывал Олимпиаду-1956 года в составе сборной СССР

В 98-летнем возрасте Симонян загремел в базу "Миротворца"

О смерти Симоняна сообщает "Матч ТВ". Несколько дней назад Никиту госпитализировали.

Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушел из жизни. Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян

Симонян публично поддержал агрессию России против Украины. Он предлагал включить крымские клубы в систему российского футбола, однако Международная федерация футбола (ФИФА) наотрез отказалась делать это. Кроме того, летом 2024 года Никита загремел в базу "Миротворца" за участие в футбольном турнире ветеранов, посвященному Дню России в поддержку российской агрессии. Мероприятие прошло под лозунгом "своих не бросаем" с участием команд из оккупированных регионов Украины.

Никита Симонян

На "Миротворце" Симоняна обвиняют в пропаганде войны, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, публичную поддержку российской агрессии и убийств граждан Украины, участие в легитимизации российской оккупации украинских регионов и героизацию военных преступников, принимавших участие в убийствах мирных граждан Украины, уничтожении городов и сел Украины.

Справка: Никита Симонян — советский футболист, тренер, футбольный функционер, первый вице-президент РФС (Российский футбольный союз), олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир в истории "Спартака" — 160 голов. Со 133 голами является лучшим бомбардиром московского клуба в матчах чемпионата. Также играл за "Динамо" (Сухуми) и "Крылья Советов". Тренировал "Спартак" (Москва), "Арарат" (Ереван), "Черноморец" (Одесса) и сборную СССР.

Накануне своего 99-летия Симонян получил звание от президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля наградил экс-футболиста званием "Герой Труда Российской Федерации".

Биография Никиты Симоняна

Напомним, (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Недавно сборная РФ в товарищеской игре проиграла худшей команде Южной Америки.