Ты будешь виноват во всем: харьковчанка поделилась правдой о жизни в Германии (видео)

Большинство не приспосабливается к этому

Харьковчанка, прожившая два года в Германии, рассказала об особенностях жизни в этой стране, которые могут удивить тех, кто планирует переезд.

Соответствующее видео появилось на ее странице mrs.faustova в TikTok, где девушка подробно описала свой опыт. По словам украинки, в Германии человек постоянно испытывает вину.

Даже небольшие проступки могут стать поводом для жалобы: соседи могут пожаловаться из-за шума, неправильной сортировки мусора или даже из-за того, что ты иностранец. Из-за этого, по ее словам, приходится жить в постоянном напряжении и бояться любой ошибки.

Харьковчанка выучила немецкий язык до уровня B2 и работала в немецких компаниях, однако это не упростило жизнь: культурные и социальные нормы заставляют постоянно контролировать себя и свои действия.

