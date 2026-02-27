До 200 млрд найти реально: где искать деньги на пенсии и от чего нужно отказаться

Без структурных изменений даже найденные деньги не дадут эффекта

В Украине реально найти 150-200 млрд гривен на повышение пенсий. Однако в первую очередь нужна пенсионная реформа, ведь даже найденные средства "растворяются" в бюджете Пенсионного фона.

Что нужно знать:

Гетманцев предлагает разграничить финансирование базовой и страховой части пенсии

Ресурс для базовой части можно найти через просмотр неэффективных программ, среди которых называет "Национальный кэшбек"

Отдельно предлагается после завершения военного положения трансформировать военный сбор во взнос на накопительные пенсии.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, нужно разграничить "финансовую ответственность". "Базовая пенсионная выплата должна финансироваться из государственного бюджета. Страховая часть должна зависеть от стажа и реально оплаченного ЕСВ. Такой подход сразу показывает, где искать средства", — отмечает политик "Телеграфа" в материале: "Пенсии части украинцев не повышают из-за абсурдных схем".

Гетманцев говорит, что ресурс для выплаты базовой пенсии можно найти, просмотрев неэффективные государственные программы, в частности "Национальный кэшбек". Напомним, эта программа с марта меняется, вместо 10% стоимости товаров, вводится дифференцированная система.

Ресурс для страховой части пенсии Гетманцев предлагает найти, легализовав теневую занятость и зарплаты "в конвертах".

"Сегодня все эти средства сведены в один бюджет Пенсионного фонда. Из-за этого даже найденный ресурс легко растворяется в нем, в том числе и на выплаты специальных пенсий, с которыми также нужно разобраться", — отмечает глава парламентского комитета. Он отметил, что сейчас правительство работает над реформой и станут известны финансово-экономические потребности и расчеты, однако потенциально "если пересмотреть все схемы, в которых "теряются" налоги и неэффективные программы, как национальный кэшбэк, то мы сможем аккумулировать необходимые 150 — 200 млрд на повышение пенсий".

Накопительные пенсии

Отдельно Гетманцев остановился на накопительных пенсиях. Отметим, их внедрение обсуждается уже не один год, однако до сих пор не реализована на практике. По замыслу у каждого украинца будет дополнительный счет, куда работодатели и государство будут составлять деньги на пенсию. Ими можно распоряжаться по-разному и даже передать по наследству.

Гетманцев предлагает зафиксировать на законодательном уровне, что через несколько лет после окончания военного положения военный сбор трансформируется во вклад на накопительные пенсии.

"Если сегодня военный сбор выполняет критически важную функцию финансирования обороны, то после войны он мог бы естественно превратиться в источник долгосрочных инвестиций в восстановление страны и будущих пенсий граждан", — акцентирует он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одной потребности, которую должна решить пенсионная реформа — в Украине есть пенсионеры, основная часть пенсий которых меньше минимальной. И до самого низкого уровня ее "дотягивают" выплатами. Важно, что даже индексация не увеличивает их уровень.