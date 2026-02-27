Школьники будут учиться до 30 июня? В КГГА ответили, когда закончится учебный год

Некоторые заведения могут сократить весенние каникулы

Некоторые школы в Украине могут продолжить обучение почти на месяц и закончить его 30 июня 2026 года. Однако за каждым учебным заведением остается право выбора по срокам.

Об этом сообщили в КГГА по запросу "Телеграфа". В документе указано, что изменения в сроки учебного года могут быть внесены из-за удлиненных зимних каникул, последствий блэкаутов и т.д.

"Постановлением Кабинета Министров Украины от 20.08.2025 N° 1003 "О начале учебного года во время действия военного положения в Украине" в учреждениях общего среднего образования установлена продолжительность 2025/2026 учебного года с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года. Изменения в постановление Кабинета Министров Украины не вносились", — говорится в документе.

Продолжат ли обучение в школах до 30 июня

Продолжат ли обучение в школах до 30 июня

В то же время КГГА отмечает, что каждое учебное заведение сохраняет автономию, поэтому может само решать: продолжать обучение или нет. По словам заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой, передает УП, сейчас школы используют разные форманты обучения. Многие учащиеся перешли на дистанционную форму не только из-за морозов, но и из-за отключения света.

"Если такой формат не обеспечил полного овладения материалом, обучение могут продолжить в июне или сократить весенние каникулы. При этом продление обучения и смена дат каникул не будут обязательными для всех школ — решения будут принимать местные общины и педагогические советы", — отмечает Кузьмичева.

Как школы могут компенсировать пропущенное обучение

продолжение обучения в июне;

сокращение или перенос весенних каникул;

использование дистанционного и асинхронного обучения при отключении электроэнергии.

Отметим, что в Днепре, по данным корреспондента "Телеграфа", многие школы не планируют заканчивать обучение в июне 2026 года. Последним учебным днем должно стать 29 мая 2026 года.

До какого числа будут учиться в школах, Днепр

Ранее "Телеграф" рассказывал, за что в школах могут требовать деньги с родителей.