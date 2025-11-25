Мудрик кардинально сменил имидж: фанат случайно встретил футболиста (фото)

Футболист пока отстранен от футбола

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик поменял прическу и отрастил бороду. Фанат Синих встретил украинца в Британии и поделился снимком в соцсетях.

Что нужно знать:

Мудрик отстранен за допинг

Футболист почти год пытается оправдать свое имя

Михаил решил отрастить бороду

Соответствующее фото пользователь с ником denis опубликовал в своем микроблоге в соцсети Х. На снимке видно, что Мудрик отрастил бороду, а также изменил цвет волос, став брюнетом.

Михаил Мудрик с фанатом

В своем последнем матче Мудрик выглядел так

Как играл Мудрик до отстранения от футбола

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика. Ориентировочно, игроку грозит от 2 до 4 лет дисквалификации. Тем не менее существует вариант, при котором Миша может помочь сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.