Футболист сборной Украины забил гол в топ-чемпионате (видео)

23-летний форвард продолжает забивать в Испании

В воскресенье, 23 ноября, украинский нападающий "Жироны" Владислав Ванат забил гол в Ла Лиге сезона 2025/26. Украинец отличился в гостевой игре 13-го тура против "Бетиса".

Что нужно знать:

"Жирона" и "Бетис" сыграли вничью в чемпионате Испании

Ванат открыл счет в игре

Владислав забил три гола в Ла Лиге

Ванат открыл счет в игре, которая состоялась в Севилье (Испания) на Олимпийском стадионе. Игра завершилась со счетом 1:1, передает "Телеграф".

На 20-й минуте 1-го тайма хозяева разыграли отличную комбинацию у ворот соперника. Наконечником атаки выступил Ванат, который легко замкнул прострел Брайана Хиля.

Этот гол стал не стал победным для "Жироны". Во втором тайме Валентин Гомес сравнял счет. По итогам встречи каталонский клуб остался в зоне вылета (18-е место). "Бетис", в свою очередь, остался в зоне Лиги Европы (5-е место).

Это взятие ворот стало третьим для Владислава за "Жирону" (16-я позиция) в Ла Лиге. Накануне украинский футболист оформил гол-красавец в ворота "Валенсии" (2:1). Кроме того, Ванат отличился в ворота "Сельты" (1:1). Форвард присоединился к "Жироне" в начале сентября 2025 года, перейдя из киевского "Динамо".