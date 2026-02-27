Только зарплаты за год — почти 1,5 млн: сколько заработал экс глава Тернопольской ОВА

Кроме зарплаты, Негода получал пенсию и доход от преподавательской деятельности

Экс глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в должности работал без скандалов, не получал материальную помощь от государства и все же успел заработать почти 1,5 млн гривен за 2025 год.

Что нужно знать:

Негода возглавлял Тернопольскую ОВА с августа 2024 года по январь 2026 года.

В 2025 году получил 1 255 758 грн начислений в должности главы ОВА

В декларации указана большая сумма, свидетельствующая о дополнительных премиях и надбавках.

Как сообщили "Телеграфу", в ответ на запрос должностной оклад в январе 2025 года составил 98 757 грн, с апреля 2025 года — 108 689 грн, а в июле-декабре 2025 года — 105 570 грн. Таким образом, за 2025 год общие начисления должностного оклада составили 1255758 грн. Однако после уплаты налогов осталось 923 426,13 грн.

Должностной оклад Вячеслава Негоды в 2025 году

Интересно, что в декларации Негода указал зарплату в Тернопольской ОВА в сумме 1 444 921 грн. Вероятно, 189 163 грн были дополнительно начислены в виде премий, доплат или других надбавок сверх должностного оклада за 2025 год.

Кроме того, за год Негода получил 247765 грн пенсии (20647 грн в месяц), а также 73198 грн за преподавательскую работу в Киевском университете имени Тараса Шевченко. Так что этого хватит на брендовую одежду — жилетку Негоды активно обсуждали в январе 2025 года.

Доходы Негоды и членов семьи

Что известно о Вячеславе Негоде

Вячеслав Негода

Вячеслав Негода родился в Тернопольской области. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

Работал начальником конструкторского бюро производственного объединения "Ватра" в Тернополе. В 1990-1998 годах был Тернопольским городским головой и депутатом областного совета. В 1998 году стал первым заместителем исполнительного директора Ассоциации городов Украины. С 2008 по 2010 год занимал должность заместителя министра Минрегионстроя. С 2019 года работал заместителем Министра развития общин и территорий Украины, а 24 января 2023 был уволен с этой должности.

Вячеслав Негода возглавил Тернопольскую областную военную администрацию в августе 2024 года. В январе 2026 г. президент Владимир Зеленский сообщил о назначении нового начальника Тернопольской ОВА.

