"Шемрок Роверс" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча

Горняки пытаются закрепиться среди лидеров в 3-м по силе еврокубке

В четверг, 27 ноября, "Шахтер" сыграет против "Шемрок Роверс" в рамках 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Игра состоится в Дублине (Ирландия).

Что нужно знать

"Шахтер" сыграет с "Шемрок Роверс" в Дублине

Горняки — безоговорочные фавориты встречи

Рассудит встречу интернациональная бригада арбитров во главе со словаком Филипом Гловой

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шемрок Роверс" — "Шахтер". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Шемрок Роверс" — "Шахтер" (обновляется)

Новости перед игрой и аудиотрансляция матча "Шемрок Роверс" - "Шахтер"

Донецкий клуб подходит к игре в хорошем настроении. Горняки уверенно лидируют в Украинской премьер-лиге, а в прошлом туре ЛК обеспечили себе комфортное пребывание в турнирной таблице еврокубка. Ирландский клуб также лидирует на внутренней арене, однако в Лиге конференций сумел набрать лишь очко. Горняки являются безоговорочными фаворитами встречи, а победа может приблизить украинский клуб к выходу в плей-офф. В то же время ирландцы на домашней арене попытаются порадовать своих фанатов.

Турнирное положение команд в Лиге конференций после 3 туров

Матч "Шемрок Роверс" — "Шахтер" состоится на стадионе "Талла". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом на игру.

Напомним, "Шахтер" по итогам квалификации в еврокубках сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0) из Исландии. В 5-м туре дончане сыграют против "Хамруна" (11.12.2025).