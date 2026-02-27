Главный конкурент на выборах? Губернатор Калифорнии жестко критикует Трампа из-за Украины

Внешнеполитическая тема может стать ключевой частью предвыборной риторики

Белый дом демонстрирует активность в попытках достичь мира в Украине, однако ощутимых результатов это пока не принесло. Ему нужен более жесткий подход.

Что нужно знать:

Губернатор Калифорнии надеется на корректировку курса Трампа — более жёсткую и финансово выразительную поддержку Украины

Гэвин Ньюсом среди демократов считается как потенциальный кандидат в президенты США

Ньюсом также подписал Меморандум о взаимопонимании с руководством Львовской областной администрации

Об этом губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал в комментарии "Телеграфу". Подробнее в материале: "Трамп выбрал преемника? Что это значит для Украины".

Ранее во время визита в Германию Ньюсом заявил, что в США "никогда не было более разрушительного президента, чем нынешний оккупант Белого дома", имея в виду Дональда Трампа.

В недавнем разговоре с "Телеграфом" губернатор подчеркнул, что надеется на изменение подхода американского лидера к украинскому вопросу.

Я надеюсь, что [Трамп] скорректирует свой подход. И надеюсь, что этот подход будет более жестким, более выразительным, более поддерживающим — финансово и в других аспектах. Но я ценю активную вовлеченность. И считаю, что это критически важно сказал Ньюсом.

На полях конференции Ньюсом также подписал Меморандум о взаимопонимании с руководством Львовской областной администрации. Документ направлен на укрепление торговых и коммерческих связей между Калифорнией и Львовской областью как партнёрским регионом.

"Соглашение опирается на давнюю преданность Калифорнии Украине", — говорится в пресс-релизе.

Внешнеполитическая тематика, в частности поддержка Украины, может стать всё более заметной частью предвыборной риторики Ньюсома.

Президентские выборы в США

Очередные президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2028 года. Это будут 61-е президентские выборы в истории страны, на которых будет избран 48-й президент США. И хотя до выборов еще более двух лет, но по данным американских СМИ, Дональд Трамп уже рассматривает двух ключевых кандидатов: вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио. Впрочем, речь Трампа о состоянии государства, которую он произнес перед Конгрессом 24 февраля, наталкивает на мысль, что его приверженность начинает больше склоняться к Рубио.

Стоит добавить, что в октябре 2025 года Гэвин Ньюсом подтвердил, что рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году, но добавил, что в первую очередь сосредоточен на том, чтобы помочь своей партии завоевать места в Конгрессе на предстоящих промежуточных выборах.

В то же время, в некоторых СМИ отмечают, что губернатор Калифорнии уже давно рассматривается как потенциальный кандидат от Демократической партии, чему способствует его активная критика администрации Трампа.

Издание The Washington Post среди всех потенциальных кандидатов особенно выделяет губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома.

Гевин Ньюсом. Фото: facebook.com/CAgovernor

"Ньюсом — который в этом месяце выпустил новые мемуары — возглавляет или находится среди лидеров в большинстве опросов демократических избирателей по поводу желаемого кандидата в президенты от партии", — говорится в статье.

В соцсетях Ньюсом действует в стиле самого Трампа — публично высмеивает его решения, возраст и внешний вид, не сдерживая формулировок.

Среди других потенциальных претендентов на президентство в 2028 году — бывшая вице-президент Камала Харрис, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, сенатор от Аризоны Марк Келли, экс-министр транспорта Пит Бутиджедж, конгрессмен от Нью-Йорка Александра Окасио-Кортес, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и другие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу дважды упомянул Украину.