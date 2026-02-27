Украинские "АТБ" и "Novus" работают в Египте: действительно ли они наши и что там продают (фото)

Девушка показала целую коллекцию фото

Туристы из Украины, отдыхающие в Египте, обратили внимание на то, что названия некоторых местных магазинов напоминают украинские бренды. Среди таких оказались "Сильпо", "АТБ", "Novus", а также польская сеть "Zabka".

Одна из путешественниц опубликовала фото в Threads, где показала вывеску "Сильпо". Другие пользователи также поделились своими находками.

Девушка под ником "thenastenabaglay" опубликовала целую подборку фото, где в египетских "Novus" и некоторых "АТБ" продается кожа, а в "Zabka" — одежда. Даже пакеты часто напоминают украинские аналоги.

Несмотря на многочисленные шутки, такие совпадения названий в туристических странах — довольно распространенное явление. Предприниматели намеренно используют знакомые слова или бренды, чтобы привлечь внимание путешественников и вызвать у них доверие. Такой маркетинговый ход особенно хорошо работает с туристами, которые узнают знакомые названия и чаще заходят в магазины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в мире есть второй Харьков. Мы рассказали, где он находится и как связан с украинским городом.