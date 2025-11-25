"Омония" - "Динамо": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций

Киевский клуб продолжает борьбу за выход в плей-офф 3-го по силе еврокубка

В четверг, 27 ноября, "Динамо" сыграет выездной поединок в рамках 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Омония" — "Динамо".

Что нужно знать

"Динамо" сыграет с "Омонией" в Никосии (Кипр)

Игру в Украине эксклюзивно покажет Megogo

Бесплатная официальная трансляция матча доступна в эфире Т2 и кабельных сетях

Бесплатно в Украине игру "Динамо" против "Омонии" покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Об этом сообщает "Телеграф".

ОТТ-платформа Megogo также будет транслировать матч, однако на платной основе. Встречу на сервисе можно посмотреть по подпискам: "Максимальная", "MEGOPACK Y" и "MEGOPACK N+S". Стоимость просмотра от 99 грн/7 дней.

Матч "Омония" — "Динамо" состоится в Никосии (Кипр) на стадионе ГСП. Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0).