"Омония" - "Динамо": онлайн-трансляция матча

Киевляне попытаются дать бой кипрской команде

В четверг, 27 ноября, киевское "Динамо" сыграет против "Омонии" в рамках 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Игра пройдет в Никосии (Кипр).

Что нужно знать

"Динамо" сыграет с "Омонией" в Никосии

Обе команды проиграли перед очным матчем

Украинцы и киприоты — аутсайдеры Лиги конференций

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Омония" — "Динамо". Начало игры в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Омония" — "Динамо" (обновляется)

Новости перед игрой и аудиотрансляция матча "Омония" - "Динамо"

"Динамо" подходит к игре в плачевном состоянии. Киевский клуб опустился на 7-е место в чемпионате Украины, проиграв трижды подряд на внутренней арене. "Омония", в свою очередь, также проиграла перед игрой с Бело-синими ("Аполлону" со счетом 0:2), однако в первенстве Кипра идет второй. Примечательно, что "Омония", в Лиге конференций находится ниже, чем "Динамо". Киприоты набрали всего 2 очка после 3 туров, у киевлян — 3 балла. Поражение значительно ухудшит положение обеим командам, а потому нас ждет на поле "война". Нашей команде необходимо набирать очки, учитывая визит к "Фиорентине" в следующем туре.

Турнирное положение команд в Лиге конференций после 3 туров

Турнирное положение команд в Лиге конференций после 3 туров

Матч "Омония" — "Динамо" состоится в столице Кипра Никосии на стадионе ГСП. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире, а также делился прогнозом на это противостояние.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0). В 5-м туре на столичную команду ожидает визит к "Фиорентине" (11.12.2025).