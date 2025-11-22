День рождения Суркиса и "рекорд" Шовковского: мемы и шутки о матче "Колос" - "Динамо"

Киевский клуб умудрился проиграть команде из села

В субботу, 22 ноября, "Динамо" проиграло "Колосу" (1:2) в матче 13-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Болельщики киевлян справляются с неудачей любимой команды с помощью мемов и шуток.

Что нужно знать:

"Динамо" проиграло "Колосу" в УПЛ

Бело-синие установили антирекорд по количеству поражений подряд в УПЛ

В день игры президент "Динамо" отметил 67-летие

Бело-синие умудрились проиграть в день рождения президента "Динамо" Игоря Суркиса. Это стало поводом для шуток в сети.

"Динамо" пропустило в дебюте встречи

Первый тайм не задался для киевлян

"Динамо" проиграло "Колосу" в день рождения президента клуба

"Динамовцы" "поздравили" Суркиса

Шовковский установил антирекорд в "Динамо", проиграв 3 матча подряд в УПЛ

Караваев обещал порадовать Суркиса перед игрой

Времена меняются, однако мем 2013 года все еще актуальный

"Динамовцы" смотрят на камбек "Баварии" с 0:2

Видеообзор матча "Колос" - "Динамо".

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м туре столичный клуб сыграет против кипрской "Омонии" (27.11.2025).