В "Динамо" плавят Шовковского: Сашо видит вокруг "врагов" (видео)

Все мои источники из "Динамо" и при "Динамо" единодушно дают понять, что со стороны Шовковского даже близко идей об увольнении не возникает. Возникают мысли, что вокруг одни враги, что все желают ему только плохого, что там, я не знаю, подсиживают, плавят и так далее.

Мне пять человек, так или иначе интегрированных, приближенных или внутри "Динамо", о таких моментах рассказывают, не сговариваясь. Они даже, я думаю, не подозревают, что мы общаемся.