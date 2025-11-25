Укр

В "Динамо" плавят Шовковского: Сашо видит вокруг "врагов" (видео)

Михаил Корнилов
Виктор Вацко и Александр Шовковский Новость обновлена 25 ноября 2025, 15:55
Виктор Вацко и Александр Шовковский. Фото ФК Динамо (Киев)

Шовковский считает, что кто-то в "Динамо" его подсиживает

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский не собирается покидать свой пост, несмотря на последние неудачи команды. Под руководством Сашо киевский клуб установил исторический антирекорд.

Что нужно знать:

  • "Динамо" проиграло 3 матча подряд в УПЛ
  • Шовковский не собирается покидать клуб
  • Вацко рассказал о ситуации внутри Бело-синих

Известный комментатор Виктор Вацко выдал инсайд о проблемах наставника Бело-синих. По его словам, Шовковский считает, что его подсиживают в киевском клубе.

Все мои источники из "Динамо" и при "Динамо" единодушно дают понять, что со стороны Шовковского даже близко идей об увольнении не возникает. Возникают мысли, что вокруг одни враги, что все желают ему только плохого, что там, я не знаю, подсиживают, плавят и так далее.

Мне пять человек, так или иначе интегрированных, приближенных или внутри "Динамо", о таких моментах рассказывают, не сговариваясь. Они даже, я думаю, не подозревают, что мы общаемся.

Виктор Вацко

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м туре столичный клуб сыграет против кипрской "Омонии" (27.11.2025). В чемпионате Украины киевляне идут на 7-м месте.