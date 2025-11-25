"Омонія" — "Динамо": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги конференцій

Київський клуб продовжує боротьбу за вихід у плей-оф 3-го за силою єврокубка

У четвер, 27 листопада, "Динамо" зіграє виїзний поєдинок у рамках 4-го туру загального етапу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Омонія" — "Динамо".

Що потрібно знати

"Динамо" зіграє з "Омонією" у Нікосії (Кіпр)

Гру в Україні ексклюзивно покаже Megogo

Безкоштовна офіційна трансляція матчу доступна в етері Т2 та кабельних мережах

Безплатно в Україні гру "Динамо" проти "Омонії" покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Про це повідомляє "Телеграф".

ОТТ-платформа Megogo також транслюватиме матч, проте на платній основі. Зустріч на сервісі можна переглянути за підписками: "Максимальна", "MEGOPACK Y" та "MEGOPACK N+S". Вартість перегляду від 99 грн/7 днів.

Матч "Омонія" — "Динамо" відбудеться у Нікосії (Кіпр) на стадіоні ГСП. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі кияни розгромили "Зрінськи" (6:0).