В "Динамо" приняли решение по Шовковскому
Тренерские перестановки в клубе могут произойти только в зимнее трансферное окно
Киевское "Динамо" не собирается увольнять Александра Шовковского с должности главного тренера. Слухи об увольнении специалиста усилились после поражения Бело-синих в матче 13-го тура УПЛ (Украинская премьер-лига) против "Колоса" (1:2).
Что нужно знать:
- "Динамо" проиграло "Колосу" в УПЛ
- Бело-синие установили антирекорд по количеству поражений подряд в УПЛ
- Суркис не намерен сейчас увольнять Шовковского
Смена тренера в "Динамо" может произойти только зимой во время перерыва в чемпионате Украины. Об этом сообщает ТаТоТаке со ссылкой на источники, приближенные к руководству киевского клуба.
У "Динамо" есть решение по Шовковскому.
Президент "Динамо" Игорь Суркис не намерен отправлять в отставку главного тренера команды Александра Шовковского после сегодняшнего поражения от Колоса.
Теоретически ситуация может измениться после следующего еврокубкового матча киевлян – 27 ноября против "Омонии" на Кипре. Но, скорее всего, любые изменения в тренерском штабе могут произойти только в зимнее межсезонье.
Добавим, что Шовковский провел 100 матчей на посту главного тренер "Динамо". После игры с "Колосом" Бело-синие впервые в истории проиграли 3 матча подряд в УПЛ.
Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м туре столичный клуб сыграет против кипрской "Омонии" (27.11.2025).