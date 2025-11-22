В "Динамо" приняли решение по Шовковскому

Тренерские перестановки в клубе могут произойти только в зимнее трансферное окно

Киевское "Динамо" не собирается увольнять Александра Шовковского с должности главного тренера. Слухи об увольнении специалиста усилились после поражения Бело-синих в матче 13-го тура УПЛ (Украинская премьер-лига) против "Колоса" (1:2).

Смена тренера в "Динамо" может произойти только зимой во время перерыва в чемпионате Украины. Об этом сообщает ТаТоТаке со ссылкой на источники, приближенные к руководству киевского клуба.

Добавим, что Шовковский провел 100 матчей на посту главного тренер "Динамо". После игры с "Колосом" Бело-синие впервые в истории проиграли 3 матча подряд в УПЛ.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м туре столичный клуб сыграет против кипрской "Омонии" (27.11.2025).