"Закрыл двери и пошел в автобус": Шовковский оскандалился после провала "Динамо" (видео)
Наставник Бело-синих проигнорировал прессу после неудачи
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский отказался общаться со СМИ после матча 13-го тура УПЛ (Украинская премьер-лига) против "Колоса" (1:2). Флеш-зону с прессой посетил лишь "динамовец" Матвей Пономаренко.
Об этом сообщили в студии "УПЛ ТБ". По регламенту, от каждой команды после матча должен прийти тренер и два игрока.
Я хотел еще где-то найти комментарии Шовковского после матча, но не сумел. Он не только во флеш-зону не пришел, его нигде комментариев нет. Проигнорировал нас, а во флеш-зону пришел только один представитель "Динамо".
Мы привыкли, что по регламенту к нам приходит тренер и два игрока каждой команды. Шовковского не дождались.
Журналист Владимир Зверов позже подтвердил, что Шовковский проигнорировал СМИ.
Шовковский закрыл двери и пошел в автобус без интервью.
В сети раскритиковали Шовковского за подобное неуважение к прессе и фанатам. Пользователи массово требуют отставки специалиста, хотя в "Динамо" не спешат расставаться с тренером.
Добавим, что Шовковский провел 100 матчей на посту главного тренер "Динамо". Юбилейный поединок омрачил антирекорд. После игры с "Колосом" Бело-синие впервые в истории проиграли 3 матча подряд в УПЛ.
Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м туре столичный клуб сыграет против кипрской "Омонии" (27.11.2025).