В части областей резко потеплеет до +11 градусов: кому и когда так повезет

Потепление будет сопровождаться осадками

После сильных морозов, в Украину приходит потепление. Наиболее ощутимо оно в южной части страны.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, уже в среду, 28 января, температура воздуха в регионе ощутимо повысится. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и на Запорожье днем столбики термометров поднимутся до +8 градусов. На территории полуострова Крым прогнозируется 11 градусов тепла.

Потепление будет сопровождать небольшой снег с дождем. В Крыму плюсовая температура (+6 +4) будет даже ночью. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожье в ночные часы ожидается от -1 до +1 градуса.

Карта погоды на 28 января

Погода в Украине 26-28 января

Известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что потепление принесет с собой осадки. Сначала это будет снег, а с 26 по 28 января во многих регионах он перейдет в дождь и туман.

На днях возможны густые туманы, поскольку теплый воздух будет двигаться над заснеженной землей. При этом на дорогах может усилиться гололед. В восточных регионах возможен порывистый южный ветер.

