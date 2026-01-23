Украину накроет волна теплого воздуха из Турции: где и когда очень резко потеплеет (карта)

Местами морозы до -10 градусов продолжат держаться

Уже с 24 января в Украину придет потепление, правда, не во все регионы. Ведь плюсовую температур прогнозируют на юге и западе страны.

Об этом синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" в материале "Конец морозов близко: когда в Украину придет потепление, синоптик назвал даты".

По его словам, с 24-25 января в Украине будет постепенно спадать сильный мороз. Ведь ожидается поступление теплого воздуха с юга – из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала теплее станет на юге и западе, потом по всей стране.

Синоптик добавляет, что 24 и 25 января — на севере и северо-востоке ночью ожидается до -13...-19°C. В остальных регионах станет теплее на 7–12 градусов.

Соответствующие данные публикует и Укргидрометцентр. По прогнозам которого, в субботу, 24 января, днем на юге и западе Украины столбик термометра поднимется до +1 градуса. Однако в остальных регионах сохранятся морозы, которые местами будут достигать -10 градусов днем и -13 градусов ночью.

Погода в Украине 24 января. Данные: Укргидрометцентр

В воскресенье, 25 января, потепление будет распространяться и на другие регионы. Так, на западе и севере будет до +3 градусов, а в центральных областях – до -1 градуса. На севере и востоке морозы до -13 градусов будут держаться.

Погода в Украине 25 января. Данные: Укргидрометцентр

По данным Ventusky, 26 января на юге температура воздуха будет ощущаться как +6 градусов, в том числе в Одесской области. В западных регионах будет не так тепло – до +3 градусов.

Температура в Украине 26 января. Данные: Ventusky

