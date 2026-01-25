Зима сдает позиции: когда Киев накроет оттепель и затяжные осадки

В столице прогнозируют стабильное тепло выше 0

В Киеве на ближайшую неделю ожидается изменение погодных условий. После морозов температура воздуха будет постепенно повышаться. Вместе с потеплением прогнозируются длительные осадки.

Таким прогнозом поделились в ресурсе "Sinoptik". Подробнее об этом написал "Телеграф".

От -7 до +3: какая будет погодная "качель" в Киеве на этой неделе

В начале недели, в понедельник-вторник, в городе еще будет сохраняться зимний характер погоды. Ночью температура воздуха будет опускаться до -7…-2°C, днем будет колебаться в пределах -2…-1°C. Ожидается снег, местами мокрый, а на дорогах — гололедица, что может усложнить движение транспорта.

Погода в столице до конца недели. Фото: Sinoptik

Уже со среды в Киеве начнется постепенное потепление. Дневная температура повысится до +2 °C, а ночная — упадет до -2 градусов. Осадки сохранятся, ожидается мелкий снег.

Вторая половина недели пройдет под влиянием тёплых и влажных воздушных масс. В четверг-воскресенье синоптики прогнозируют стойкие плюсовые температуры днем — до +2…+3 °C, а ночью около 0…+2 °C. Осадки будут иметь длительный характер: ожидаются дожди и туманы. Лишь 1 февраля не прогнозируется мокрая погода.

Заметим, что сочетание плюсовой температуры и осадков может привести к накоплению воды на дорогах, а ночью к повторному образованию скользких участков. Жителям столицы советуем быть внимательными, а водителям соблюдать безопасный скоростной режим.

