Не обстрелы и не генераторы: синоптики объяснили увеличение загрязненности воздуха

Объясняем, почему загрязнение возможно даже без видимого смога

В 11 областях и столице Украины 20 января зафиксировали повышенное загрязнение воздуха. Его фиксируют даже несмотря на вроде бы ясное небо.

Что нужно знать:

Речь идет не о классическом смоге, а о накоплении частиц PM2.5.

Безветренная, сухая и холодная погода способствует удержанию загрязнений у земли

В больших городах плохое качество воздуха возможно даже при ясном небе и без тумана.

В Украинском гидрометцентре объяснили, что это не смог в классическом понимании. В воздухе скапливаются мелкодисперсные частицы PM2.5. Они могут быть жидкими или твердыми, но диаметр — до 2,5 микрометра. Из-за погодных условий они задерживаются на земле, влияя на качество воздуха.

Источником таких загрязнений являются выбросы автомобилей, особенно дизельных, и отопление твердым топливом и газом. Речь идет, среди прочего, об отоплении углем, дровами, пеллетами в частном секторе и на промышленных объектах.

Загрязнение воздуха в Украине по состоянию на 15:30 20 января

Погода в это время способствует тому, что они накапливаются. Холодный воздух держится у земли, отсутствие ветра не дает выбросам рассеяться. "Стабильная, сухая и ясная погода — даже при отсутствии тумана и облачности примеси могут накапливаться в приземном слое атмосферы", — резюмируют специалисты и подчеркивают, что в больших городах, где больше выбросов загрязнения воздуха может быть даже без признаков смога.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что и смог, когда скапливается, держится над землей. В сети публиковали, как загрязнение воздуха выглядит во Львове.