Не обстрелы и не генераторы: синоптики объяснили увеличение загрязненности воздуха
Объясняем, почему загрязнение возможно даже без видимого смога
В 11 областях и столице Украины 20 января зафиксировали повышенное загрязнение воздуха. Его фиксируют даже несмотря на вроде бы ясное небо.
Что нужно знать:
- Речь идет не о классическом смоге, а о накоплении частиц PM2.5.
- Безветренная, сухая и холодная погода способствует удержанию загрязнений у земли
- В больших городах плохое качество воздуха возможно даже при ясном небе и без тумана.
В Украинском гидрометцентре объяснили, что это не смог в классическом понимании. В воздухе скапливаются мелкодисперсные частицы PM2.5. Они могут быть жидкими или твердыми, но диаметр — до 2,5 микрометра. Из-за погодных условий они задерживаются на земле, влияя на качество воздуха.
Источником таких загрязнений являются выбросы автомобилей, особенно дизельных, и отопление твердым топливом и газом. Речь идет, среди прочего, об отоплении углем, дровами, пеллетами в частном секторе и на промышленных объектах.
Погода в это время способствует тому, что они накапливаются. Холодный воздух держится у земли, отсутствие ветра не дает выбросам рассеяться. "Стабильная, сухая и ясная погода — даже при отсутствии тумана и облачности примеси могут накапливаться в приземном слое атмосферы", — резюмируют специалисты и подчеркивают, что в больших городах, где больше выбросов загрязнения воздуха может быть даже без признаков смога.
