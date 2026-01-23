Почти месяц осадков: неприятный прогноз погоды для Львова

Вместе с осадками в город придет потепление

В Львове в ближайшие недели ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют, что осадки в городе ожидаются почти ежедневно и могут продолжаться до конца февраля.

По данным синоптического ресурса "Meteo", в городе также предусматриваются температурные качели. Более подробно об этом написал "Телеграф".

Затяжные осадки до конца февраля: какой погоды ждать львовянам

Начиная с конца января, осадки прогнозируются практически каждый день или с короткими перерывами. В течение 23-31 января будет преобладать снег и дождь с ночными морозами до -5 °C и дневными температурами вблизи нуля.

В начале февраля температура во Львове постепенно увеличится. Днем столбики термометров будут колебаться от 0 до +7 °C, ночью иногда прогнозируются морозы — до -2 градусов. Осадки будут идти почти каждый день, преимущественно будет небольшой дождь.

С 11 по 16 февраля прогнозируется еще более теплая погода. Дневная температура составит 0…+10 градусов, а ночью – -2…5 °C. Дожди со снегом будут сохраняться.

В течение 17-18 февраля немного похолодает, ночью будут заморозки, но с 19 февраля температура снова поползет вверх. Осадки не покинут город и в эти дни.

Погода во Львове на конец января и почти весь февраль 2026 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда морозы уберутся из Украины.