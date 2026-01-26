У частині областей різко потеплішає до +11 градусів: кому і коли так пощастить

Потепління супроводжуватиметься опадами

Після лютих морозів, в Україну приходить потепління. Найбільше відчутно воно у південній частині країни.

За прогнозом Українського гідрометцентру, вже у середу, 28 січня температура повітря в регіоні відчутно підвищиться. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та на Запоріжжі вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів. На території півострова Крим прогнозується 11 градусів тепла.

Потепління супроводжуватиме невеликий сніг з дощем. У Криму плюсова температура ( +6 +4) буде навіть вночі. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі в нічні години очікується від -1 до +1 градуса.

Карта погоди на 28 січня

Погода в Україні 26-28 січня

Відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що потепління принесе із собою опади. Спочатку це буде сніг, а з 26 по 28 січня у багатьох регіонах він перейде у дощ та мряку.

Цими днями можливі густі тумани, оскільки тепле повітря рухатиметься над засніженою землею. При цьому на дорогах може посилитися ожеледиця. У східних регіонах можливий поривчастий південний вітер.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Київ накриє відлига. Вже з середини тижня у столиці прогнозується до 3 градусів із позначкою "плюс".