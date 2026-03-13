Ездил в оккупированный Крым, молчит о войне, но живет на кровавые рубли. Где сейчас Купитман из "Интернов"

С 2018 году Демчог находится в базе "Миротворец"

Российский сериал "Интерны" долгое время пользовался большой популярностью среди украинских зрителей. Особую известность благодаря ему получил актер Вадим Демчог, сыгравший врача Купитмана. После начала полномасштабной войны артист не делал громких публичных заявлений, но посетил аннексированный Крым.

"Телеграф" решил выяснить, как изменился актер и что о нем известно. Мы узнали, где Вадим Демчог сейчас и чем занимается.

Вадим Демчог — чем известен

Актер Вадим Демчог родился 13 марта 1963 года (ему исполнилось 63 года) в эстонском городе Нарва. Еще в школьные годы он увлекся театром и занимался в местном кукольном театре. После окончания школы поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Вадим Демчог в молодости

После учебы Демчог некоторое время служил в Московский театр юного зрителя. Свою карьеру он начал в 1992 году с работы радиоведущего, позже проявил себя как актер и даже автор книг.

В начале 2000-х он начал активно сниматься в кино и сериалах, среди которых "Сестры", "Счастливый", "Моцарт", "Загадка для Веры". Однако широкую известность ему принесла роль врача венеролога Купитмана в популярном комедийном сериале "Интерны".

Вадим Демчог в сериале "Интерны"

Что говорит о войне Вадим Демчог и чем занимается

Вадим Демчог продолжает зарабатывать кровавые рубли. Сейчас он больше сосредоточен на театре и проведении тренингов, а кино его мало интересует. С 2024 года он также стал ведущим реалити-шоу "Выживалити: Миссия Альфа" на телеканале "Пятница!".

Как сейчас выглядит Вадим Демчог

В октябре 2025 года артист открыл собственный театр — "Демчог Театр", где выступает в роли художественного руководителя.

Вадим Демчог молчит о войне в Украине

Что касается войны, актер занял молчаливую позицию и не делал публичных заявлений после начала полномасштабного вторжения России в Украину. При этом ранее он посещал аннексированный Крым, где проводил тренинги. Из за этого в 2018 году его имя появилось в базе сайта "Миротворец".

Вадим Демчог в базе "Миротворец"

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне Люба из "Интернов". Актрисе мерещились "фашисты" на Евромайдане.