Їздив до окупованого Криму, мовчить про війну, але живе на криваві рублі. Де зараз Купітман з "Інтернів"

Російський серіал "Інтерни" довгий час був досить популярним серед українських глядачів. Особливо відомим завдяки йому став актор Вадим Демчог, який зіграв лікаря Купітмана. Після початку повномасштабної війни артист не робив гучних публічних заяв, але відвідав анексований Крим.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився актор та що про нього відомо. Ми довідалися, де Вадим Демчог зараз і чим займається.

Вадим Демчог – чим відомий

Актор Вадим Демчог народився 13 березня 1963 (йому виповнилося 63 роки) в естонському місті Нарва. Ще у шкільні роки він захопився театром та займався у місцевому ляльковому театрі. Після закінчення школи вступив до Ленінградського державного інституту театру, музики та кінематографії.

Вадим Демчог у молодості

Після навчання Демчог деякий час служив у Московському театрі юного глядача. Свою кар’єру він розпочав у 1992 році з роботи радіоведучого, пізніше проявив себе як актор і навіть автор книг.

На початку 2000-х він почав активно зніматися у кіно та серіалах, серед яких "Сестри", "Щасливий", "Моцарт", "Загадка для Віри". Однак широку популярність йому принесла роль лікаря венеролога Купітмана у популярному комедійному серіалі "Інтерни".

Вадим Демчог у серіалі "Інтерни"

Що говорить про війну Вадим Демчог і чим займається

Вадим Демчог продовжує заробляти криваві рублі. Наразі він більше зосереджений на театрі та проведенні тренінгів, а кіно його мало цікавить. З 2024 року він також став ведущим реаліті-шоу "Виживалиці: Місія Альфа" на телеканалі "П’ятниця!".

Як зараз виглядає Вадим Демчог

У жовтні 2025 року артист відкрив власний театр — "Демчог Театр", де виступає у ролі мистецького керівника.

Вадим Демчог мовчить про війну в Україні

Щодо війни, актор зайняв мовчазну позицію і не робив публічних заяв після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому раніше він відвідував анексований Крим, де проводив тренінги. Через це у 2018 році його ім’я з’явилося в базі сайту "Миротворець".

Вадим Демчог у базі "Миротворець"

