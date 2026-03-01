Родилась в Бердянске, но карьеру строила в Москве. Что говорит о войне звезда "Папиных дочек" Карпович

Карпович не часто вспоминала свое детство в Бердянске

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович родилась и провела детство в Бердянске, который сейчас временно находится под российской оккупацией. Карьеру актриса строила в Москве и после начала полномасштабной войны решила занять молчаливую позицию.

Что известно:

Мирослава Карпович родилась в Украине, где провела детство, а затем с родителями переехала в Россию

Актриса стала известной благодаря сериалу "Папины дочки", который также был популярен среди украинской аудитории

Карпович продолжает зарабатывать кровавые рубли и молчит о войне, начатой против Украины

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась Мирослава Карпович и что о ней известно. Мы узнали некоторые детали касательно ее позиции по войне.

Мирослава Карпович — что о ней известно

Мирослава Карпович родилась 1 марта 1986 года в Бердянске. Детство будущей актрисы прошло в курортном городе у моря, однако в восемь лет вместе с родителями она переехала в Москву. Именно там Карпович получила образование и сделала первые шаги в профессии, постепенно выстраивая актерскую карьеру.

Мирослава Карпович в юности, Фото: m1r0slava_karpovich

Широкую известность ей принесла роль Маши в популярном сериале "Папины дочки", где она сыграла яркую и гламурную девушку Машу.

Сериал "Папины дочки", Фото: РосСМИ

В Украину Карпович приезжала нечасто и о детстве говорила мало. В 2013 году она стала гостьей программы "Педан-Притула шоу" на "Новом канале". Тогда актриса призналась, что имела украинский акцент и хотела от него избавиться, чтобы построить карьеру актрисы в Москве.

Где сейчас Мирослава Карпович и что говорит о войне

В 2017 году имя Мирославы Карпович появилось в базе "Миротворец" из-за поездки на гастроли в аннексированный Крым.

Мирослава Карпович в базе "Миротворец"

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году звезда сериала "Папины дочки" публично не осудила агрессию и заняла молчаливую позицию. В своих соцсетях она опубликовала лишь один пост на английском языке, в котором написала, что "не понимает людей, продолжающих сражаться и ненавидеть друг друга", когда в мире есть "тысячи способов быть добрее". Публикацию она сопроводила хештегами "notowar", "peace" и "humannature".

Что Мирослава Карпович говорит о войне в Украине, Фото: m1r0slava_karpovich

С тех пор Карпович больше не делала публичных заявлений о войне. При этом актриса продолжает карьеру в России, участвует в проектах и делится в соцсетях кадрами беззаботной жизни.

Как сейчас выглядит Мирослава Карпович, Фото: m1r0slava_karpovich

