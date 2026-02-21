В 2016 году она нарушила границу Украины

До своего президентства Владимир Зеленский был не только "кварталовцем", но и известным актером в кино. В 2015 году он снялся в теперь запрещенной в Украине комедии "8 новых свиданий", где сыграла российская актриса Полина Максимова. "Телеграф" собрал информацию, что говорит о вторжении артистка из РФ.

Что нужно знать:

Полина Максимова получила широкую популярность после выхода сериала "Деффченки"

В комедии "8 новых свиданий" она воплотила образ "идеальной" супруги героя Зеленского

Ее имя внесено в базу "Миротворец" из-за визита в аннексированный Крым

Максимова родилась 12 июля 1989 года в Москве в актерской семье (сейчас ей 36). Еще во время учебы в школе Полина занималась в театральном кружке, а после получения аттестата поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина.

Будучи студенткой, молодая актриса начала сниматься в кино. Ее дебютом стала роль Натальи Квитко в сериале "Возьми меня с собой". Параллельно она играла в театральных постановках, однако широкую известность получила в 2012 году благодаря одной из главных ролей в российском сериале "Деффченки". После премьеры проекта актриса появилась на обложке журнала Maxim.

Карьера Максимовой продолжила активно развиваться, и в 2015 году она снялась в комедии "8 новых свиданий". Одну из ключевых ролей в картине исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский. По сюжету, его герой ссорится с супругой (ее сыграла еще одна россиянка — Оксана Акиньшина), и на следующее утро оба оказываются в альтернативной реальности рядом со своими "идеальными" партнерами. Образ жены-блондинки, которая ведет хозяйство и во всем поддерживает мужа, и воплотила Максимова. В фильме также снялись путинисты Михаил Галустян и Сергей Шнуров.

Акиньшина, Зеленский, Максимова и Галустян

Что говорит о войне Полина Максимова

После начала полномасштабного вторжения России в Украину актриса публично не высказывалась о войне. Ее имя упоминается в базе сайта "Миротворец" в связи с посещением аннексированного Крыма в 2016 году. В настоящее время Максимова продолжает жить и работать в России.

