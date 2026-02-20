Стал предателем Украины, а затем попал в "черный список" в России. Где сейчас ведущий Юрий Кот и что говорит о войне

Он был голосом крупных проектов на украинском ТВ

Российский пропагандист украинского происхождения Юрий Кот живет в России с 2014 года. "Телеграф" собрал информацию, что известно о предателе Украины, который родился в Житомире.

Кот родился 23 января 1976 года (50 лет). Окончил Житомирский педагогический институт и Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Профессиональную карьеру начал диктором на Житомирском областном радио, параллельно преподавал украинскую литературу в вузе. По субботам работал с детьми с нарушением слуха в Березовской школе-интернате.

Одно время Юрий был внештатным корреспондентом на Новом канале, затем — журналистом на УТ-1. Позже стал бренд-голосом телеканала Интер, где он вел программу "Национальная лотерея". Также работал ведущим телепередач "Світло" на Первом национальном, "Весілля для тебе" на М1 и "Відпочинок навпаки" на телеканале "Украина". Был диктором проектов "Країна. Історія українських земель" и "Все для тебе", был автором и продюсером передачи "Чудотворні святині".

В 2013 году Кот стал ведущим "Антимайдана" и начал продвигать пророссийскую риторику, был против евроинтеграции Украины. Он организовывал в Украине акции "Бессмертный полк", а после Революция Достоинства в 2014 году покинул Украину и переехал в Россию.

В стране-агрессорше Кот сотрудничал с агентством "Россия сегодня" и изданием "Украина.ру" в качестве выпускающего редактора. Он публично поддержал аннексию Крыма и войну на Донбассе. В 2015 году перешел в прокремлевское медиа News Front, известное распространением фейков об Украине. Также сотрудничал с организацией "Комитет спасения Украины", в которую входили Николай Азаров, Игорь Марков и Владимир Олейник.

В 2016 году предатель стал ведущим политической программы "Добрый вечер, Киев" на российском телеканале "Царьград ТВ". В эфирах неоднократно транслировал антиукраинские заявления: говорил, что во Львове процветает "неонацизм", а в Украине якобы "ущемляют русскоязычных" и "распространяют антисемитизм".

В 2018 году Кот создал движение украинцев в России "Парус", а год спустя стал пресс-секретарем "Всемирного русского народного собора". С 2022 года работает преподавателем кафедры журналистики Московского института культуры. В том же году украинские правоохранительные органы сообщили Коту о подозрении в государственной измене.

В 2023 году СНБО ввел против него санкции за антиукраинскую деятельность. В декабре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество пророссийского телеведущего, оставшееся в Украине: 4 земельных участка в Житомирской области, 3 единицы огнестрельного оружия, автомобиль SKODA OCTAVIA ELEGANCE и права на несколько телепроектов.

У Юрия Кота есть жена Елена и шестеро детей

В январе 2025 года предатель сообщил в своем Telegram-канале "Юрий Кот — Быть добру!", что попал в "черный список" антисоветчиков и правых националистов, составленный другим пропагандистом Захаром Прилепиным. Уроженец Житомира продолжает жить в Москве и работать на пророссийские медиа.

