Укр

Стал предателем Украины, а затем попал в "черный список" в России. Где сейчас ведущий Юрий Кот и что говорит о войне

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Юрий Кот
Юрий Кот. Фото Коллаж "Телеграфа"

Он был голосом крупных проектов на украинском ТВ

Российский пропагандист украинского происхождения Юрий Кот живет в России с 2014 года. "Телеграф" собрал информацию, что известно о предателе Украины, который родился в Житомире.

Что нужно знать:

  • Бывший телеведущий после успешной карьеры на ТВ стал украинофобом
  • Он публично поддержал аннексию Крыма и войну против Украины, работая на кремлевские медиа
  • В Украине его подозревают в государственной измене и лишили имущества

Кот родился 23 января 1976 года (50 лет). Окончил Житомирский педагогический институт и Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Профессиональную карьеру начал диктором на Житомирском областном радио, параллельно преподавал украинскую литературу в вузе. По субботам работал с детьми с нарушением слуха в Березовской школе-интернате.

Юрий Кот в молодости

Одно время Юрий был внештатным корреспондентом на Новом канале, затем — журналистом на УТ-1. Позже стал бренд-голосом телеканала Интер, где он вел программу "Национальная лотерея". Также работал ведущим телепередач "Світло" на Первом национальном, "Весілля для тебе" на М1 и "Відпочинок навпаки" на телеканале "Украина". Был диктором проектов "Країна. Історія українських земель" и "Все для тебе", был автором и продюсером передачи "Чудотворні святині".

Юрий Кот

В 2013 году Кот стал ведущим "Антимайдана" и начал продвигать пророссийскую риторику, был против евроинтеграции Украины. Он организовывал в Украине акции "Бессмертный полк", а после Революция Достоинства в 2014 году покинул Украину и переехал в Россию.

В стране-агрессорше Кот сотрудничал с агентством "Россия сегодня" и изданием "Украина.ру" в качестве выпускающего редактора. Он публично поддержал аннексию Крыма и войну на Донбассе. В 2015 году перешел в прокремлевское медиа News Front, известное распространением фейков об Украине. Также сотрудничал с организацией "Комитет спасения Украины", в которую входили Николай Азаров, Игорь Марков и Владимир Олейник.

Юрий Кот

В 2016 году предатель стал ведущим политической программы "Добрый вечер, Киев" на российском телеканале "Царьград ТВ". В эфирах неоднократно транслировал антиукраинские заявления: говорил, что во Львове процветает "неонацизм", а в Украине якобы "ущемляют русскоязычных" и "распространяют антисемитизм".

Юрий Кот

В 2018 году Кот создал движение украинцев в России "Парус", а год спустя стал пресс-секретарем "Всемирного русского народного собора". С 2022 года работает преподавателем кафедры журналистики Московского института культуры. В том же году украинские правоохранительные органы сообщили Коту о подозрении в государственной измене.

В 2023 году СНБО ввел против него санкции за антиукраинскую деятельность. В декабре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество пророссийского телеведущего, оставшееся в Украине: 4 земельных участка в Житомирской области, 3 единицы огнестрельного оружия, автомобиль SKODA OCTAVIA ELEGANCE и права на несколько телепроектов.

Юрий Кот жена Елена Решетникова
У Юрия Кота есть жена Елена и шестеро детей

В январе 2025 года предатель сообщил в своем Telegram-канале "Юрий Кот — Быть добру!", что попал в "черный список" антисоветчиков и правых националистов, составленный другим пропагандистом Захаром Прилепиным. Уроженец Житомира продолжает жить в Москве и работать на пророссийские медиа.

Ранее мы писали об еще одном предателе Украины. "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне певец Рожден Ануси, который был украинским "Холостяком".

Теги:
#Житомир #Антимайдан #Юрий Кот