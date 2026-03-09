"Как будто ножи за спиной": в сети высмеяли интервью Кравец у Ефросининой

Сеть обсуждает якобы "неискреннее" поздравление ведущих

В соцсетях неожиданно начали активно обсуждать видеофрагмент интервью трехлетней давности Елены Кравец у Маши Ефросининой. Кадры из разговора вновь обрели популярность после того, как их опубликовал блогер Богдан Беспалов в соцсети Threads.

На видео – короткий момент с начала интервью – ведущая здоровается с гостьей перед разговором. Однако пользователи сети решили внимательно рассмотреть этот фрагмент и пришли к выводу, что приветствие выглядит не таким уж искренним.

В комментариях под корреспонденцией стали появляться десятки иронических реакций. Некоторые шутят, что сцена напоминает знакомую многим атмосферу офисных встреч, другие обратили внимание на мимику и жесты телеведущих. Кто-то даже предположил, что за вежливыми улыбками скрывается напряжение. Один из комментаторов сравнил ситуацию с достаточно жизненной сценой.

"Прям я в офисе на совещании";

"Физиогномика покинула чат";

"Такое впечатление, что они за спинами ножи держат";

"Где-то так я выгляжу, когда встречаю маму мужа".

Сам пост Беспалова тоже не остался без внимания. Блогер иронически подписал фрагмент, сказав, что "искренность Машеньки заслуживает Оскара". И, похоже, пользователи с готовностью подхватили эту игру.

