Неужели кто-нибудь поведется? Елена Кравец получила порцию хейта из-за цены своих курсов

Артистка анонсировала запуск собственного курса и нарвалась на жесткую критику

Елена Кравец — бывшая артистка студии "Квартал 95", которая много лет играла на сцене "Вечернего квартала". После ухода из студии актриса попробовала себя как ведущая вечернего шоу "Тихий вечер" в телемарафоне. Однако это закончилось скандалом. Теперь Кравец разработала курс для женщин, который продает почти за 500 долларов.

Об этом она рассказала в новом интервью Маше Ефросининой. По словам Елены, курс родился после ее моноспектакля, который имел успех среди женщин. Она задействовала в нем свой личный опыт и работу некоторых экспертов.

Однако в соцсетях курс Кравец, который в марте только будет запускаться, уже поддали жесткой критике. Пользователи пишут, что он слишком дорогой и лучше уже обратиться к профессиональному психологу за эту деньги.

Как оказалось, есть три ценовых категории курса Елены Кравец. Самый дорогой пакет стоит 497 долларов (почти 22 тысячи грн), средний — 297 долларов (около 13 тысяч грн) и самый бюджетный — 197 долларов (8,7 тысяч грн).

В комментариях к постам в Threads о новом курсе Кравец пользователи сети начали делиться своими мыслями на этот счет:

Это просто дно, особенно после интервью с Ефросининой.

Неужели кто-нибудь на это поведет?

А что это за курс – как делать деньги с воздуха?

Нет, как раскрыть внутри себя внутренний голос. Сама Лена говорит с покойной мамой (не шучу, так и говорила). Видать хочет нас тоже научить

Теоретически, она могла бы вести курсы по актерскому мастерству, как его в эту психологию (или что-то) занесло.

Так вот. Кто сказал ей, что это хорошая идея?

Вы не купите, да купят другие. Она найдет свою целевую аудиторию.

Я бы пошла к ней! Это же она мне платит 487$, верно?

Я в шоке, как такое еще реально кто покупает.

