Киркоров вручил Лорак на сцене огромный букет

Предательница Украины Ани Лорак недавно провела в Москве сольный концерт, где появилась с четырьмя руками. Поздравить артистку пришел ее друг Филипп Киркоров, которого высмеяли за перекроенную пластикой внешность.

В сети Threads пользователи заметили, что от Ани Лорак и Филиппа Киркорова почти ничего не осталось настоящего, они стали похожи на "перештопанных кукол". Также многих повеселило, что артистов назвали "королем и королевой".

Ани Лорак и Филипп Киркоров

Ани Лорак и Филиппа Киркорова высмеяли в сети

На концерт Ани Лорак в Москве пришел ее друг Филипп Киркоров, лично подарив на сцене огромный букет и поздравив певицу с презентацией новой программы. Он отметил, что шоу Лорак "мирового уровня", но в сети высмеяли это величие и внешность артистов, которые неоднократно прибегали к пластической хирургии.

Ани Лорак и Филиппа Киркорова высмеяли за внешность

Автор поста назвал Лорак и Киркорова "королем и королевой", однако комментаторы заявили, что они больше похожи на шутов или гуманоидов:

"Что настоящего осталось от Лорак и Киркорова? Две перештопанные куклы";

"Где вы тут видите короля и королеву? Шуты вышли на сцену, позабавить людей";

"Два гуманоида. На кого уже похожи";

"Мирового уровня — это приколько и саркастически";

"Клоуны";

"Еще одно доказательство идиотизма";

"Мирового уровня — это когда мир не видит и миру очень повезло".

Отметим, что Ани Лорак, которая родилась и выросла в Украине, продалась за кровавые рубли и молчит о войне. Что касается Филиппа Киркорова, то он открыто поддерживает путинский режим и в 2024 году приезжал в оккупированный Донецк и выступал перед российскими военными.

