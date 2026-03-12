От советницы в Минцифры до главной советнице в Monobank: что известно о жене Гороховского

Избранница банкира редко появляется на публике

Громкий скандал с флагом и фото клиентки вывел под удар удара Олега Гороховского, соучредителя Monobank. Резонансный конфликт подогрел интерес к личной жизни самого известного банкира Украины. Кто она – непубличная жена бизнесмена?

Что следует знать

Жена Гороховского Тамара Крючкова является профессиональным нотариусом

Супруги активно поддерживают ВСУ, в частности, они выкупили знаковый лот от Нади Дорофеевой за 2 миллиона гривен для бригады "Азов"

Несмотря на статус жены известнейшего банкира, Тамара избегает камер и почти не дает интервью

Кто жена Гороховского

Жену бизнесмена зовут Тамара Крючкова. Она работает нотариусом и раньше была связана с государственными структурами — в частности, работала советницей в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Олег Гороховский с женой Тамарой. Фото: instagram.com/gorokhovsky

Сам Гороховский неоднократно публично говорил, что жена является для него важным советчиком не только в семейных вопросах, но и в бизнесе. По словам предпринимателя, он часто советуется с ней перед принятием важных решений. Об этом он рассказал в шоу Рамины Эсхакзай "30+".

Олег Гороховский и его супруга Тамара Крючкова. Фото: instagram.com/gorokhovsky

Чем занимается Тамара Крючкова

Кроме нотариальной деятельности Тамара Крючкова приобщается к волонтерским инициативам. В частности, она участвовала в благотворительных аукционах для поддержки украинских военных.

Тамара Крючкова. Фото: instagram.com/gorokhovsky

На одном из таких мероприятий, организованном при участии певицы Нади Дорофеевой, она вместе с мужем приобрела лот — символические "уши" артистки — за два миллиона гривен. Вырученные средства передали на нужды 12-й бригады НГУ "Азов".

Также супруги поддерживали культурные проекты. При их участии была издана книга советского диссидента Натана Щаранского "Не испугаюсь зла" в рамках книжной серии, которую развивает Еврейская конфедерация Украины.

Олег Гороховский с женой Тамарой Крючковой. Фото: instagram.com/gorokhovsky

Тамара Крючкова не является медийным лицом и обычно остается вне публичного пространства, редко давая комментарии или интервью. Впрочем, иногда она появляется в публикациях мужа в соцсетях. К примеру, в 2024 году Гороховский публично поздравил жену с днем рождения и подарил ей электромобиль Tesla. Это был единственный автомобиль в Украине, стоимость которого на тот момент была 150 000 долларов США.

