В соцсетях Ани Лорак постоянно использует ретушь

Певица Ани Лорак, которая появилась на концерте с четырьмя руками и рассмешила сеть, выглядит на камере без ретуши и фильтров совсем иначе, как ее привыкли видеть зрители в клипах. Артистка показалась с минимальным макияжем и в повседневной одежде.

Предательница Украины дала интервью и показала свое истинное лицо. На кадрах заметно, что возрастные изменения на лице Ани Лорак никуда не делись, просто обычно их скрывают за фильтрами.

Как выглядит Ани Лорак без фотошопа и фильтров

В своих социальных сетях Ани Лорак активно использует фотошоп и различные фильтры, создавая идеальные образы для своих фотографий и клипов. Однако в реальной жизни она выглядит совсем иначе.

Ани Лорак без ретуши

В свежем интервью видно, что на лице певицы есть мимические морщины и складки в области глаз и носогубки, кожа не выглядит полностью сглаженной, как на отретушированных снимках, а также заметны естественные неровности.

Как выглядит Ани Лорак

Более того, певица показалась в повседневной одежде и с обычной прической, что еще сильнее подчеркнула разницу между ее "идеальным" экранным образом и реальной внешностью.

Ани Лорак сейчас

Украинцы в сети Threads высказались по поводу нового концерта предательницы в Москве, отметив, что она продалась за кровавые рубли и ни разу не вспомнила, что ее родную страну ежедневно обстреливают:

"Она предательница и ей нет никакого оправдания!! Продалась за кровавые рубли и у нее "мир во всем мире";

"Она предательница и на этом точка";

"Она артистка и хорошо умеет притворяться. Не может быть "доброй" женщина, которая поддерживает похищение украинских детей с оккупированных территорий и их распределение в российские семьи";

"Просто чуть-чуть подзабыла на то, что ее страна в огне, а люди умирают. Ну это такое, ее красота спасет мир".

"Телеграф" писал ранее, сколько зарабатывает Ани Лорак в России и как изменились ее доходы. Певица стала ненужной ни в Украине, ни в Европе.