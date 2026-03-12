"Дві перештопані ляльки": зовнішність Ані Лорак та її друга Кіркорова висміяли у мережі (фото)

Кіркоров вручив Лорак на сцені величезний букет

Зрадниця України Ані Лорак нещодавно провела у Москві сольний концерт, де з’явилася із чотирма руками. Привітати артистку прийшов її друг Філіп Кіркоров, якого висміяли за перекроєну пластикою зовнішність.

У мережі Threads користувачі помітили, що від Ані Лорак та Філіпа Кіркорова майже нічого не залишилося справжнього, вони стали схожі на "перештопані ляльки". Також багатьох повеселило, що артистів назвали "королем та королевою".

Ані Лорак та Філіп Кіркоров

Ані Лорак та Філіпа Кіркорова висміяли в мережі

На концерт Ані Лорак у Москві прийшов її друг Філіп Кіркоров, особисто подарувавши на сцені величезний букет та привітавши співачку із презентацією нової програми. Він зазначив, що шоу Лорак "світового рівня", але в мережі висміяли цю велич та зовнішність артистів, які неодноразово вдавалися до пластичної хірургії.

Ані Лорак та Філіпа Кіркорова висміяли за зовнішність

Автор посту назвав Лорак і Кіркорова "королем і королевою", проте коментатори заявили, що вони більше схожі на блазнів чи гуманоїдів:

"Що справжнього залишилося від Лорак та Кіркорова? Дві перештопані ляльки";

"Де ви тут бачите короля і королеву? Блазні вийшли на сцену, потішити людей";

"Два гуманоїди. На кого вже схожі";

"Світового рівня — це приколько і саркастично";

"Клоуни";

"Ще один доказ ідіотизму";

"Світового рівня — це коли світ не бачить і світу дуже пощастило".

Зазначимо, що Ані Лорак, яка народилася та виросла в Україні, продалася за криваві рублі та мовчить про війну. Щодо Філіпа Кіркорова, то він відкрито підтримує путінський режим і у 2024 році приїжджав до окупованого Донецька і виступав перед російськими військовими.

