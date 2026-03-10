Мутант, паук или каракатица? Ани Лорак с четырьмя руками рассмешила сеть (фото)

Ани Лорак напугала публику таким "перевоплощением"

Певица Ани Лорак предала Украину и не раз становилась объектом критики из-за своей позиции. Недавно артистка выступила с концертом в Москве, а ее странный наряд быстро стал поводом для шуток в интернете.

В сети Threads появились фотографии сценического образа Ани Лорак, на которых певица предстала с четырьмя руками. Вероятно, такой наряд должен был произвести вау-эффект, однако вместо этого сделал певицу посмешищем в сети.

Ани Лорак высмеяли за четыре руки на концерте

Предательница Украины после долгого перерыва выступила в Москве с сольным концертом, представив новую программу. Однако ее высмеяли, как за исполнение песен, так и за наряд.

Ани Лорак с четырьмя руками рассмешила сеть

Во время презентации своей новой песни Аура артистка вышла на сцену в блестящем костюме, к которому ей добавили еще две руки. В сети предположили, что, возможно, это была отсылка к четырехрукой богине, однако выглядело это нелепо и жутко:

Ани Лорак высмеяли из-за странного костюма

"Господи, кто додумался до такого ужаса. Как минимум жутко";

"Какая же кринжатина";

"Двумя руками в рашке зарабатывает, двумя другими помогает ВСУ";

"Мозгов бы парочку, а не рук".

В сети Ани Лорак из-за такого образа высмеяли и сравнили с другими персонажами, отметив, что она больше напоминает мутанта:

"Спайдермен уже не тот";

"Каракатица на болотах";

"Веном";

"Паук";

"Щупальцы осьминога";

"Где моя мухобойка".

