Мутант, паук или каракатица? Ани Лорак с четырьмя руками рассмешила сеть (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ани Лорак напугала публику таким "перевоплощением"
Певица Ани Лорак предала Украину и не раз становилась объектом критики из-за своей позиции. Недавно артистка выступила с концертом в Москве, а ее странный наряд быстро стал поводом для шуток в интернете.
В сети Threads появились фотографии сценического образа Ани Лорак, на которых певица предстала с четырьмя руками. Вероятно, такой наряд должен был произвести вау-эффект, однако вместо этого сделал певицу посмешищем в сети.
Ани Лорак высмеяли за четыре руки на концерте
Предательница Украины после долгого перерыва выступила в Москве с сольным концертом, представив новую программу. Однако ее высмеяли, как за исполнение песен, так и за наряд.
Во время презентации своей новой песни Аура артистка вышла на сцену в блестящем костюме, к которому ей добавили еще две руки. В сети предположили, что, возможно, это была отсылка к четырехрукой богине, однако выглядело это нелепо и жутко:
- "Господи, кто додумался до такого ужаса. Как минимум жутко";
- "Какая же кринжатина";
- "Двумя руками в рашке зарабатывает, двумя другими помогает ВСУ";
- "Мозгов бы парочку, а не рук".
В сети Ани Лорак из-за такого образа высмеяли и сравнили с другими персонажами, отметив, что она больше напоминает мутанта:
- "Спайдермен уже не тот";
- "Каракатица на болотах";
- "Веном";
- "Паук";
- "Щупальцы осьминога";
- "Где моя мухобойка".
"Телеграф" писал ранее, сколько зарабатывает Ани Лорак в России и как изменились ее доходы. Певица стала ненужной ни в Украине, ни в Европе.