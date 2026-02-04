Стала ненужной ни в Украине, ни в Европе. Сколько зарабатывает Ани Лорак в России и как изменились ее доходы

Певица оказалась нужна только в России, а другие страны для нее закрыты

Ани Лорак — известная российская певица с украинскими корнями, которая после начала полномасштабной войны выбрала сторону России, предав Украину. В начале вторжения в 2022 году певица снизила медийную активность и на время пропала из публичного пространства. Однако теперь, спустя четыре года, снова выступает, преимущественно в РФ, так как страны Европы и Украина для нее закрыты.

"Телеграф" рассказывает, сколько зарабатывает Ани Лорак в России и как изменились ее доходы во время войны.

Ани Лорак. Фото: открытые источники

Лорак и ее заработки в РФ

После начала войны в Украине Лорак пришлось остановить свой гастрольный тур в России и "залечь на дно". Она на несколько месяцев пропала из соцсетей и перестала выступать. Однако спустя время певица определилась со стороной — выбрала Россию и продолжила там свою сценическую карьеру. Даже получила российский паспорт, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в ее верности.

Соответственно упали и доходы певицы. Как писало "Зеркало недели", в октябре 2022 года налоговая служба ликвидировала основную компанию артистки в РФ — ООО "Ани Лорак Продакшн". Эта фирма приносила певице стабильно около 40 млн рублей в год. Однако вскоре Лорак продолжила свою деятельность уже через другие юридические лица или как индивидуальный предприниматель.

Лорак и ее второй муж-шаман. Фото: https://www.instagram.com/anilorak/

В 2023-2025 годах репутация и выступления артистки восстановились. Она продолжила активно гастролировать по РФ, и пробовала делать концерты в европейских странах. Однако эту "лавочку" Лорак быстро прикрыли из-за протестов и кенселинга певицы внутри этих стран.

Сколько сейчас зарабатывает Лорак в России?

После того, как певица стала ненужной ни в Украине, ни в Европе, основным ее рынком осталась Россия. Сейчас гонорары Ани Лорак в РФ составляют 38-40 тысяч долларов за выступления на корпоративах и частных мероприятиях. В 2024-2025 годах гонорары певицы за кассовый концерт в Москве закрепились на уровне 1,5-3,5 млн рублей.

Лорак теперь выступает только в России. Фото: https://www.instagram.com/anilorak/

В марте 2026 года Лорак планирует большой сольный концерт в московской "LIVE Арене". Стоимость билетов на это выступления в ценовом диапазоне от 3 000 до 55 000 рублей. Артистка остается востребованной среди россиян, однако РФ — едва ли не единственная страна, где она может выступать.

