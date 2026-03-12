В Украине есть "Сильпо", полный мусора. Где его найти и как это выглядит (фото)

В дизайне использовали подержанную технику, консервные банки, коробки и другие материалы

Оригинальный супермаркет "Сильпо" в Киеве открылся в декабре – в его дизайне использовали идею реюза – повторного использования материалов с креативным подходом. Интерьер в стиле RE-USE – это еще не все.

Кроме инсталляций, собранных KOSA art group, супермаркет располагает "символическими линиями жизни", которые в центре объединяются в "легкие" и "сердце", созданные из элементов старой оргтехники, говорится на сайте ритейлера.

Логотип выполнен из гофрированных труб/ Источник: сайт "Сильпо"

Над артобъектами для магазина работали сразу несколько художников. Среди них Таша Оро – современная украинская художница и дизайнер, работающая в направлении upcycling (апсайклинг). Ее работы представлены в Аукционном доме Goldens, экспонировались на Dutch Design Week и не только. Она создала фриз (полоса на стене) из одноразовой посуды и другой – из коробок, труб и обоев.

Отделка отдела "Рыба"/ Источник: сайт "Сильпо"

Вторичное использование материалов в интерьере/ Источник: сайт "Сильпо"

Интересными объектами являются рыбы из консервных банок и дисков, арка из авто элементов, колонна из тележек. Имеющиеся колонны украсили макулатурой, остатками ткани и не только.

Колонны украсили разными материалами/ Источник: сайт "Сільпо"

Посмотреть на объекты искусства в стиле RE-USE можно в часы работы "Сильпо" — ежедневно с 7:30 до 23:00 по улице Причальная, 14-А.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что супермаркет "Сільпо" получил премию за ритейл-дизайн. Он расположен во Львове и сделан в стиле киберспорта.