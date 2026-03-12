Она младше на 24 года и родила четверых детей: как выглядит и чем занимается жена Сергея Тигипко

Экс-политик и предприниматель был женат три раза

Сергей Тигипко — украинский предприниматель, основатель финансово-промышленной группы "ТАС". Именно ему принадлежит "Универсал Банк", на базе которого работает Monobank. Бизнесмен в прошлом строил политическую карьеру и трижды был женат. Его третьей избранницей стала модель и бизнесвумен Алла Зиневич.

"Телеграф" рассказывает, что известно о третьей жене Сергея Тигипко, которая родила ему четверых детей.

Сергей Тигипко. Фото: открытые источники

Алла Зиневич — что о ней известно?

Алла Зиневич — известная украинская ресторатор и предпринимательница. Она владеет бистро в Киеве (Blanke city bistro), а в период с 2009 по 2019 год занималась фармацевтическим бизнесом "ALLANI". До этого Зиневич работала моделью с 2002 по 2008 год, она сотрудничала с агентством "Linea12 – Model Management". Теперь кроме киевского бистро у нее есть и своя буйволиная ферма для производства моцареллы.

Алла Зиневич беременна дочкой в 2024 году. Фото: https://www.instagram.com/alla_zinevych_tigipko/

Сергей Тигипко и Алла Зиневич долгое время скрывали свои отношения. А официально впервые вместе вышли в свет только в 2021 году. В этом браке у пары родились четверо общих детей: три сына (Сергей, Станислав и Александр) и дочь Юлианна, родившаяся летом 2024 года.

Семья Сергея Тигипко. Фото: https://www.instagram.com/alla_zinevych_tigipko/

Алла Зиневич с новорожденной дочерью. Фото: https://www.instagram.com/alla_zinevych_tigipko/

Известно, что бывшая модель младше бизнесмена на 24 года. Она активно ведет Instagram, где делится подробностями семейной жизни и секретами поддержания физической формы.

Так сейчас выглядит Алла Зиневич. Фото: https://www.instagram.com/alla_zinevych_tigipko/

