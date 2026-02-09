О конфликтах в семье запроданки говорят не впервые

Певица родом из Черновицкой области Ани Лорак столкнулась с проблемами в личной жизни. Ее второй муж, испанец Исаак Виджраку, приносит предательнице все больше проблем.

Что нужно знать:

Ани Лорак рассказала о трудностях с мужем-иностранцем

СМИ сообщают о проблемах мужа Лорак с деньгами и дочерью Софией

В интервью журналистам на одном из московских мероприятий 47-летняя исполнительница, давно проживающая в стране-агрессорше, призналась, что совместный ремонт с ее новым мужем-иностранцем стал испытанием для их отношений.

По словам Лорак, ремонт с Исааком стал для нее настоящим испытанием. Запроданка успокаивает себя тем, что, в конце концов "побеждает любовь", а пары, пережившие такое "тяжелое испытание", становятся только крепче.

Проблемы в раю?

Слухи о трудностях в браке Лорак и ее йога-инструктора продолжают появляться все чаще. РосСМИ сообщают, что ее второму мужу не хватает средств на содержание звездной семьи, да и сам он не стесняется жить за счет певицы.

Кроме того, Исаак Виджраку якобы недоволен тем, что Лорак тратит огромные суммы на свою единственную дочь Софию, которая появилась в браке предательницы с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

