"Каролина, спасибо за донаты": украинцы затроллили Ани Лорак после концерта ее кума Киркорова (фото)

Ани Лорак — российская певица украинского происхождения, которая предала свою родину и осталась в России после полномасштабного вторжения в Украину. И если раньше артистка получала много хейта от украинцев, то теперь ее благодарят. Так случилось и после новых фото артистки с концерта Киркорова в РФ.

Ани Лорак опубликовала в Threads фото и видео с концерта Филиппа Киркорова, который не просто ее друг, но еще и кум. На мероприятие певица пришла не одна, а с новым мужем-тренером и дочерью-подростком Софией.

Ани Лорак с дочерью Софией. Фото: скриншот из видео

Дорогой наш крестный Филипп Киркоров, поздравляем с прекрасным концертом! Получили невероятное удовольствие от единственного и неповторимого Короля! Любим тебя! написала Ани Лорак

Ани Лорак с новым мужем. Фото: скриншот из видео

В комментариях под постом артистки-предательницы собрались преимущественно украинцы, которые начали благодарить Ани Лорак за донаты на Вооруженные силы Украины. Таким образом пользователи добиваются, чтобы у Лорак были проблемы в России.

Ани Лорак с новым мужем и дочкой зажигала на концерте Киркорова. Фото: скриншот из видео

Вот что писали пользователи в комментариях:

Это же насколько нужно ненавидеть родного ребенка, чтобы его крестил Киркоров!

Каролина, спасибо за донат. Ребята уже отработали по русским нацистам.

Народ, не благодарите Каролину здесь, это же видно, у нее могут быть проблемы.

Киркоров крестный, а крестная кто? Таечка Повалий?

Спасибо за очередные донаты на русорез!

Кто забыл закрыть канализационный люк?

Каролина, где вторая партия дронов?

Малышка, когда в Дубайске концерт?

Каролина, напоминаю, что сегодня первый понедельник месяца, ждем денежного транша поддержки в фонд Стерненко на русорез. Спасибо что вы с нами все эти годы войны

Спасибо за донаты и за цели возле Москвы.

Комментарии под постом Лорак в Threads

