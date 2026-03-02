"Каролина, спасибо за донаты": украинцы затроллили Ани Лорак после концерта ее кума Киркорова (фото)
Певица поделилась кадрами с мужем и дочерью
Ани Лорак — российская певица украинского происхождения, которая предала свою родину и осталась в России после полномасштабного вторжения в Украину. И если раньше артистка получала много хейта от украинцев, то теперь ее благодарят. Так случилось и после новых фото артистки с концерта Киркорова в РФ.
Ани Лорак опубликовала в Threads фото и видео с концерта Филиппа Киркорова, который не просто ее друг, но еще и кум. На мероприятие певица пришла не одна, а с новым мужем-тренером и дочерью-подростком Софией.
Дорогой наш крестный Филипп Киркоров, поздравляем с прекрасным концертом! Получили невероятное удовольствие от единственного и неповторимого Короля! Любим тебя!
В комментариях под постом артистки-предательницы собрались преимущественно украинцы, которые начали благодарить Ани Лорак за донаты на Вооруженные силы Украины. Таким образом пользователи добиваются, чтобы у Лорак были проблемы в России.
Вот что писали пользователи в комментариях:
- Это же насколько нужно ненавидеть родного ребенка, чтобы его крестил Киркоров!
- Каролина, спасибо за донат. Ребята уже отработали по русским нацистам.
- Народ, не благодарите Каролину здесь, это же видно, у нее могут быть проблемы.
- Киркоров крестный, а крестная кто? Таечка Повалий?
- Спасибо за очередные донаты на русорез!
- Кто забыл закрыть канализационный люк?
- Каролина, где вторая партия дронов?
- Малышка, когда в Дубайске концерт?
- Каролина, напоминаю, что сегодня первый понедельник месяца, ждем денежного транша поддержки в фонд Стерненко на русорез. Спасибо что вы с нами все эти годы войны
- Спасибо за донаты и за цели возле Москвы.
