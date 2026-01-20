Жила в интернате и была серой мышкой: как предательница Ани Лорак выглядела до популярности (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ани Лорак провела детство в нищете
Певица Ани Лорак, которая сейчас живет в России и замалчивает войну, свое детство и юность провела в Черновицкой области. До популярности артистка жила в бедности и была "серой мышкой".
Что известно:
- Ани Лорак выросла и начала карьеру певицы в Украине, но предала нашу страну и зарабатывает кровавые рубли
- До седьмого класса Лорак жила в интернате и не могла позволить себе модные вещи, поэтому в школу ходила, как серая мышка
Как Ани Лорак выглядела до популярности и богатства
Певица Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в небольшом городке Кицмань в Черновицкой области. Детство будущей артистки прошло в тяжелых условиях, поскольку родители развелись еще до ее появления на свет, и мама осталась одна с четырьмя детьми на руках.
Семья жила в условиях крайней нищеты, в их доме не было ни отопления, ни водопровода, ни даже достаточного количества спальных мест, а материнского заработка катастрофически не хватало на питание.
Ситуация стала критической после рождения младшего сына Андрея. Понимая, что прокормить всех детей невозможно, мама Каролины приняла решение отдать дочь и ее среднего брата Игоря в Садгорскую школу-интернат в Черновцах.
Там Каролина воспитывалась до седьмого класса. Несмотря на суровые обстоятельства, сама певица позже вспоминала об интернате с теплотой, называя его "прекрасным местом", поскольку там ее кормили и давали одежду.
Ее брат Игорь в одном из интервью вспоминал, что школьные годы Ани Лорак не была гламурной дивой, из-за отсутствия красивых вещей она выглядела довольно скромно, напоминая "серую мышку".
Модных вещей не было — в школе ходила, как серая мышка. Ребята ее не замечали, потому что бегали за модницами. На первом звонке Каролина попросилась исполнить песню: "Чебурашка, дружочек, не садись на пенечек". Она хотела быть в центре внимания
В 12 лет Лорак приняла участие в фестивале "Первоцвет", где ее заметил продюсер Юрий Фалеса. Несмотря на то, что он был старше ее на 17 лет, между ними завязался роман, который перерос в 10-летний гражданский брак.
Именно Фалеса стал ее наставником и помог обрести большую популярность и славу. Карьеру Ани Лорак начала в Украине и была весьма успешной, однако продалась за рубли и замалчивает войну, начатую Россией.
"Телеграф" писал ранее, что Лорак странно заговорила о "сексуальности" 14-летней дочери. Как изменилась девочка и была ли пластика?