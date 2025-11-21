Ключи передал друг Януковича из России? Как выглядит скандальный особняк экс-министра Галущенко в Киеве

Там есть пруд, теннисный корт и даже вертолетная площадка

Бывший министр юстиции Украины Герман Галущенко, уволенный с поста как фигурант скандального дела "Пленки Миндича", жил в особняке, который ранее принадлежал чиновнику времен Януковича.

Что нужно знать:

Дом принадлежит фонду, контролируемому экс-министром Захарченко

Ключами от особняка распоряжался уволенный министр юстиции Галущенко

Имение в Киеве включает гараж, охранное здание, пруд и вертолетную площадку

Ключи были переданы из РФ?

Фактическим владельцем объекта недвижимости, в котором проживал Герман Галущенко, является нидерландский "Фонд глобальная инвестиция" (Stichting Global Investment), подконтрольный Виталию Захарченко, находящемуся в розыске. Он же — бывший министр внутренних дел Украины времен Януковича, который сейчас прячется в России.

Виталий Захарченко владел домом, где жил Герман Галущенко. Коллаж "Телеграф"

Журналистам издания "Главком" удалось выяснить, что по закону вещественные доказательства по делу беглого Захарченко, включая ключи от дома, должны храниться в личном сейфе следователя вместе с материалами дела. Однако по словам осведомленного источника, знакомого с ситуацией вокруг дома, ключи так и не были изъяты. Значит, ими мог распоряжаться представитель владельца (то есть Захарченко), и судя по последним разоблачениям, эту роль исполнял член украинского правительства Галущенко.

Как выглядит особняк, где жил Герман Галущенко

Актив Захарченко, где временно проживал бывший министр Галущенко, включает четыре земельных участка общей площадью около четверти гектара. Они расположены в исторической части Киева, на улице Добровольческих батальонов (ранее — улица Панфиловцев). На начало июня 2025 года независимая оценка определяла стоимость этого актива в 48,48 млн грн.

4 земельных участка расположены в центре столицы

Два участка занимает двухэтажный жилой дом площадью 647 м², построенный в 2005 году. Территория усадьбы ограждена четырехметровым забором из натурального камня с металлическими вставками.

В 2019 году журналисты "ТСН" выяснили, что на участке дома Захарченко, в который вселился Герман Галущенко, есть также отдельный гараж, здание для охраны, собственный пруд, теннисный корт, рядом вертолетная площадка и ангар.

К слову, после бегства Захарченко на его имущество был наложен арест, однако со временем суд снял запрет. В начале 2024 года НАБУ намеревалось провести обыск в поместье , однако, как уточнил собеседник "Главкома", эта попытка оказалась безуспешной.

Вид внутренней части недвижимости Захарченко с тыльной стороны

Ранее сообщалось, что Герман Галущенко был в браке с предпринимателем Ольгой Богдановой. Этим летом в доме у экс-министра ночевала уже уволенная министр энергетики Украины Светлана Гринчук.