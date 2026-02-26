Цены "похудели" на 30%: в "Сильпо" обвалили цены на куриное филе

Можно сэкономить 85 гривен

В одной из крупнейших торговых сетей Украины – "Сильпо" – стартовала выгодная акция на мясную продукцию. В частности, значительно подешевело охлажденное куриное филе.

"Телеграф" расскажет, сколько стоит "Куриное филе "Эпикур" охлажденное, малый лоток, 100г". Мы исследовали цены на сайте магазина "АТБ".

Какая цена сейчас

Сейчас в онлайн-магазине и на полках супермаркетов стоимость филе составляет всего 189 грн за кг. Предварительная цена без скидки составляла 270,40 грн/кг. Покупатель получает скидку в размере 31%.

Чистая экономия на каждом килограмме мяса составляет 85 гривен. Это делает это предложение одним из самых привлекательных в мясном отделе на этой неделе.

Зачем ритейлеру такие скидки

Привлечение покупателей: Дешевое мясо – это "магнит". Пока вы идете за филе, вы купите к нему овощи или соусы целиком. Охлажденная продукция имеет короткий срок годности, поэтому магазину выгоднее быстро распродать объем, чем списывать товар.

Сколько продлится акция

Предложение действует в рамках программы "Цена недели". Как сообщается на сайте ритейлера, такие скидки обычно обновляются каждый четверг. Следовательно, приобрести филе по выгодной цене можно успеть до конца текущего акционного периода (обычно это середина следующей недели, если товар не истечет на складе раньше).

