Об этом мало кто знает. Сколько детей у Королевской и как выглядит девочка, которую она удочерила

Экс-нардеп не афишировала, что взяла ребенка из детского дома

Наталья Королевская — одиозная экс-нардеп, которую когда-то называли одной из самых ярких женщин в Верховной Раде. Она вместе с мужем, депутатом Юрием Солодом, и детьми выехала из Украины до полномасштабного вторжения в 2022 году и сейчас живет в Дубае.

Что стоит знать:

Наталья Королевская замужем за Юрием Солодом и воспитывает троих биологических сыновей

В 2017 году супруги тайно удочерили годовалую девочку Марию

Перед началом полномасштабной войны семья политиков покинула Украину и переехала в Дубай

"Телеграф" рассказывает, что известно о детях Натальи Королевской и как выглядит удочеренная ею девочка.

Наталья Королевская — сколько у нее детей?

В начале 2000-х годов Королевская вышла замуж за бизнесмена Юрия Солода. Он, как и она, родом из города Красный Луч на Луганщине. Долгое время Наталья считала его своим конкурентом в бизнесе, хотя они не были знакомы.

Наталья Королевская и Юрий Солод. Фото: citynews.net.ua

А познакомились случайно во время отдыха на Кипре, точнее, по дороге на отдых. Наталья и Юрий летели одним самолетом, а потом одним трансфером ехали в отели. И хотя отдыхали не вместе, после этого отпуска у них завязались отношения.

Когда Королевская и Солод поженились точно неизвестно, но в 2000-м году они основали совместный бизнес, а уже в 2001 году у пары родился первый сын — Ростислав. Второй сын Ярослав появился на свет в 2008 году. Еще одного сына Макса Наталья родила в 2019 году.

Наталья Королевская с сыновьями. Фото: https://gazeta.ua/

Наталья Королевская во время третьей беременности. Фото: facebook.com/pg/Nataliya.Korolevska

А вот о дочери, которую депутатка с мужем взяли в семью в 2017 году, стало известно не сразу. Как писали СМИ, с процедурой удочерения Наталье помогали заниматься экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка, народный депутат Юрий Павленко, а также Людмила Волынец, эксперт по защите прав детей.

Наталья Королевская с мужем и дочерью Марией. Фото: facebook.com/pg/Nataliya.Korolevska

Известно, что девочку зовут Мария, она родом из Славянска и свой первый день рождения отмечала уже в семье нардепов. В сети есть только одно фото, на котором Королевская и Солод позируют с маленькой дочкой. Также есть сведения, что в своей декларации политик указала дочь как Солод Марию Юрьевну.

Наталья Королевская с детьми. Фото: facebook.com/pg/Nataliya.Korolevska

