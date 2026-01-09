Об этом мало кто знает. Сколько детей у Королевской и как выглядит девочка, которую она удочерила
Экс-нардеп не афишировала, что взяла ребенка из детского дома
Наталья Королевская — одиозная экс-нардеп, которую когда-то называли одной из самых ярких женщин в Верховной Раде. Она вместе с мужем, депутатом Юрием Солодом, и детьми выехала из Украины до полномасштабного вторжения в 2022 году и сейчас живет в Дубае.
Что стоит знать:
- Наталья Королевская замужем за Юрием Солодом и воспитывает троих биологических сыновей
- В 2017 году супруги тайно удочерили годовалую девочку Марию
- Перед началом полномасштабной войны семья политиков покинула Украину и переехала в Дубай
"Телеграф" рассказывает, что известно о детях Натальи Королевской и как выглядит удочеренная ею девочка.
Наталья Королевская — сколько у нее детей?
В начале 2000-х годов Королевская вышла замуж за бизнесмена Юрия Солода. Он, как и она, родом из города Красный Луч на Луганщине. Долгое время Наталья считала его своим конкурентом в бизнесе, хотя они не были знакомы.
А познакомились случайно во время отдыха на Кипре, точнее, по дороге на отдых. Наталья и Юрий летели одним самолетом, а потом одним трансфером ехали в отели. И хотя отдыхали не вместе, после этого отпуска у них завязались отношения.
Когда Королевская и Солод поженились точно неизвестно, но в 2000-м году они основали совместный бизнес, а уже в 2001 году у пары родился первый сын — Ростислав. Второй сын Ярослав появился на свет в 2008 году. Еще одного сына Макса Наталья родила в 2019 году.
А вот о дочери, которую депутатка с мужем взяли в семью в 2017 году, стало известно не сразу. Как писали СМИ, с процедурой удочерения Наталье помогали заниматься экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка, народный депутат Юрий Павленко, а также Людмила Волынец, эксперт по защите прав детей.
Известно, что девочку зовут Мария, она родом из Славянска и свой первый день рождения отмечала уже в семье нардепов. В сети есть только одно фото, на котором Королевская и Солод позируют с маленькой дочкой. Также есть сведения, что в своей декларации политик указала дочь как Солод Марию Юрьевну.
