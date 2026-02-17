Роскошь в стиле Белого дома: как выглядит особняк Петра Порошенко и где он находится (фото)

Дом отличается колоннами и белыми фасадами

Пятый президент Украины Петр Порошенко владеет роскошным особняком, который сравнивают с Белым домом в США. Имение с большой территорией находится в элитном поселке Козин в Киевской области.

Что известно:

Дом Петра Порошенко построен на месте базы отдыха "Чайка" и его территория включает домик для гостей, баню и часовню

Особняк экс-президента сравнивают с Белым домом в США, поскольку он выделяется колонами и белым фасадом

Как выглядит особняк Петра Порошенко под Киевом

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выбрал для проживания элитный поселок Козин под Киевом. Строительство его большого имения завершилось в 2007 году на базе бывшей базы отдыха "Чайка", связанной с кондитерской фабрикой им. Карла Маркса.

Как выглядит дом Порошенко под Киевом, Фото: "Схемы"

Земельный участок был оформлен через ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс Лето-2000". Его главным акционером был отец политика, Алексей Порошенко.

Особняк Порошенко напоминает Белый дом в США, Фото: "УП"

Имение Порошенко занимает более гектара и включает главный двухэтажный особняк с колоннами и белым фасадом, который напоминает миниатюрный Белый дом в США. Также на участке есть гостевой коттедж, баня, беседки, колоннада для прогулок и маленькая часовня.

Особняк Петра Порошенко в Козине, Фото: "Информатор"

Часовня на территории особняка Порошенко, Фото: "УП"

Дополнительно арендованный участок площадью 0,75 га (до 2064 года) блокирует для местных жителей доступ к реке, обеспечивая экс-президенту полную приватность.

Причал возле имения Порошенко, Фото: "УП"

Охрана территории на высоком уровне: камеры, патрули и забор делают имение неприступным. Внутри особняка царит роскошь: мраморные полы, лепнина, позолоченные детали, рояль Schimmel и итальянская мебель.

Особняк Порошенко тщательно охраняется, Фото: "УП"

Как выглядит дом Порошенко изнутри, Фото: "Информатор"

