Окружил шикарный дом 4-метровым забором: где жил Леонид Кравчук и как выглядит его особняк (фото)
Кравчук жил по соседству с Леонидом Кучмой
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, который скончался в 2022 году и похоронен на Байковом кладбище, владел роскошным особняком под Киевом. Как и многие другие политики и артисты экс-глава государства жил в элитном районе Конча-Заспа.
Что известно:
- Леонид Кравчук жил в трехэтажном особняке, огражденном 4-метровым забором
- Территорию имения и свой фруктовый сад Леонид Кравчук показывал журналистам в 2014 году
Как выглядит особняк, в котором жил Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук, как и многие публичные фигуры, стремился к приватности, поэтому предпочитал держаться подальше от лишнего внимания. Вместе с семьей он обосновался в престижном районе Конча-Заспа в Киевской области, где его соседом был экс-глава государства Леонид Кучма.
В 2014 году к Кравчуку приехали активисты движения "Без парканов" и бывший президент принял их доброжелательно, разрешив осмотреть территорию участка, однако сам дом показывать отказался.
Трехэтажный особняк был скрыт за железным забором высотой около четырех метров. Кравчук объяснял, что это была вынужденная мера:
Устаешь, когда постоянно кто-то заглядывает
Еще в 2012 году он подчеркивал, что живет в Конча-Заспе не в государственной резиденции, а в собственном доме, который выкупил. На территории имения располагались большой жилой дом, летний домик, гараж и несколько хозяйственных построек. Участок выглядел ухоженным.
Во время общения с активистами Кравчук рассказывал, что любит проводить время с семьей на свежем воздухе, жарить шашлыки и заниматься садом. Особой гордостью бывшего президента был фруктовый сад, за которым он ухаживал лично. Яблони, по его словам, были посажены и выращены собственными руками.
Все своими руками. Приезжайте ко мне летом, я вас такими вкусными яблоками угощу!
