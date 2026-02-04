Окружил шикарный дом 4-метровым забором: где жил Леонид Кравчук и как выглядит его особняк (фото)

Кравчук жил по соседству с Леонидом Кучмой

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, который скончался в 2022 году и похоронен на Байковом кладбище, владел роскошным особняком под Киевом. Как и многие другие политики и артисты экс-глава государства жил в элитном районе Конча-Заспа.

Что известно:

Леонид Кравчук жил в трехэтажном особняке, огражденном 4-метровым забором

Территорию имения и свой фруктовый сад Леонид Кравчук показывал журналистам в 2014 году

Как выглядит особняк, в котором жил Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук, как и многие публичные фигуры, стремился к приватности, поэтому предпочитал держаться подальше от лишнего внимания. Вместе с семьей он обосновался в престижном районе Конча-Заспа в Киевской области, где его соседом был экс-глава государства Леонид Кучма.

Леонид Кравчук, Фото: Getty Images

В 2014 году к Кравчуку приехали активисты движения "Без парканов" и бывший президент принял их доброжелательно, разрешив осмотреть территорию участка, однако сам дом показывать отказался.

Особняк Кравчука в Конча-Заспе

Трехэтажный особняк был скрыт за железным забором высотой около четырех метров. Кравчук объяснял, что это была вынужденная мера:

Устаешь, когда постоянно кто-то заглядывает Леонид Кравчук

Еще в 2012 году он подчеркивал, что живет в Конча-Заспе не в государственной резиденции, а в собственном доме, который выкупил. На территории имения располагались большой жилой дом, летний домик, гараж и несколько хозяйственных построек. Участок выглядел ухоженным.

Дом, в котором жил Леонид Кравчук

Во время общения с активистами Кравчук рассказывал, что любит проводить время с семьей на свежем воздухе, жарить шашлыки и заниматься садом. Особой гордостью бывшего президента был фруктовый сад, за которым он ухаживал лично. Яблони, по его словам, были посажены и выращены собственными руками.

Все своими руками. Приезжайте ко мне летом, я вас такими вкусными яблоками угощу! говорил Кравчук

