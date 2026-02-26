Шикарний будинок, власні озера та гора: як виглядає маєток екснардепки Королевської під Києвом (фото)

У 2025 році маєток був виставлений на продаж

Одіозна екснардепка Наталія Королевська втекла з України до початку повномасштабної війни й була оголошена в розшук. Під час роботи у Раді вона жила у розкішному особняку неподалік Києва.

Що відомо:

Наталія Королевська жила в маєтку, територія якого займає понад гектар

На ділянці знаходиться великий будинок, басейн, штучні озера та навіть гора

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає будинок колишньої нардепки Наталії Королевської. Ми дізналися деякі факти про маєток.

Як виглядає особняк, де мешкала Наталія Королевська

До втечі з України Наталія Королевська проживала в розкішному котеджі у селищі Лісники, всього за двадцять кілометрів від Києва. Журналісти програми "Гроші" зазначили, що маєток вражав своїми масштабами.

Територія маєтку Королевської, Фото: скріншот із відео програми "Гроші"

Площа ділянки перевищує гектар, на території влаштовані басейн, штучні озера та навіть гора. Крім того, там є кілька будівель для охорони та прислуги, одна з яких простяглася на 200 квадратних метрів. Сам особняк займає 600 квадратних метрів, а поряд з ним збудована лазня. На всій території влаштовані альтанки для відпочинку, висаджені різноманітні дерева та чагарники, а також доглянутий газон.

Як виглядає будинок Королевської у Київській області, Фото: скріншот з відео програми "Гроші"

Екснардепка наголошувала, що розкішний будинок нібито належить її батькові, тож вона не внесла його до своєї декларації. Сама Королевська офіційно була зареєстрована у квартирі чоловіка.

Особняк Королівської поблизу селища Лісники, Фото: скріншот із відео програми "Гроші"

Політик стверджувала, що відвідує особняк лише у вихідні, але журналісти, простеживши за нею, помітили, що вона щодня приїжджала до маєтку. Крім того, в соцмережах можна знайти багато фотографій Королевської на території будинку в Лісниках.

Наталія Королевська у будинку в Лісниках

Три роки тому політика було оголошено в розшук за невірогідні дані в декларації за 2020 рік. Повідомлялося, що екснардепка не вказала у документах земельну ділянку та будинок у Підмосков’ї, а також кілька земельних ділянок у Київській області. 2023 року її позбавили депутатського мандата і незабаром НАБУ оголосила її у розшук.

Як виглядає будинок Королевської зсередини

Примітно, що у 2025 році у мережі з’явилася інформація, що особняк виставили на продаж за п’ять мільйонів доларів. В оголошенні зазначено, що на території розташовані спа-зона, спорткомплекс та барбекю. У будинку чотири спальні, є камін, кухня з окремим виходом і всі необхідні меблі та інвентар. Проте, невідомо, чи вдалося продати особняк.

Особняк Королевської у 2025 році був виставлений на продаж

